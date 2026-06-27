ETV Bharat / state

ଶୁଣିଲେନି ସରକାର; ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

ଜଙ୍ଗଲରେ ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

4 km solar fences
ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲେ । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣିଲେନି । ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ । ଯାହା ସରକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା କରିଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 4କିମି ସୋଲାର ବାଡ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଥିବା ଲଇମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଲୋକେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।

ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ-

ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା କଥା, ହାତୀ ଉପଦ୍ରଵରେ ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡିଲେଣି । ହାତୀ ସବୁ ଉଜାଡି ଦେଉଛି । ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ଫଳରେ ଗାଁରେ ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ । ତେଣୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ତଥା ନିଜ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୋଲାର ତାର ବାଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ଏକାଠୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ ପରିବାର ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାନ୍ଦା ଦେବାସହ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଶ୍ରମ ଦାନ କରି ପ୍ରାୟ ୪କିମି ସୋଲାର ତାରବାଡ ଦେଇଛନ୍ତି ।

4 km solar fences
ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ପରିବାର-

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପମ୍ପାସର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲଇମୁଣ୍ଡା ଗାଁ । ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି । ଧାନ ବ୍ୟତୀତ କନ୍ଦମୂଳ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା, ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ, ଆମ୍ବ ଓ ପଣଷ ଆଦି ଫସଲ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉଜୁଡି ଯାଇଛି । ହାତୀ ପଲ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଗାଁର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜମି ଏବେ ପଡିଆ ପଡୁଛି । ଏହାଛଡା ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ପାଦେ ପାଦେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ।

4 km solar fences
ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ବନ ବିଭାଗ ଗୁହାରି ଶୁଣି ନାହିଁ-

କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୋଲାର ତାର ବାଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଲୋକେ ନିରୂପାୟ ହୋଇ ରହିଲେ । କେତେଦିନ ଏମିତି ସହିବେ । ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ କେତେଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ । ଗାଁରେ ବୈଠକ କଲେ । ହାତୀ ଠାରୁ ନିଜର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜେ ସୋଲାର ତାରବାଡ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

୨୫ ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି-
ଗାଁ ବୈଠକରେ ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ ପରିବାର ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବେ । ପରିବାରରୁ ଅନ୍ୟୁନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମ ଦାନ କରିବେ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପରିବାର ପିଛା ୨ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା । ସେହି ଟଙ୍କାରେ ତାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ କରାଗଲା । ଗାଁ କୋଠଘରେ ସ୍ବିଚ୍ ସିଷ୍ଟମ ରଖାଗଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆସି କାମରେ ଲାଗିଲେ । ୨୫ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୪କିମି ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାରେ ସୋଲାର ତାରବାଡ ଲଗା ଯାଇଛି ।

4 km solar fences
ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

"ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାର ବାଡ଼ ଲଗାଯିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁ କରିଦିଆ ଯାଇଥିବାରୁ କିଛିଦିନ ହେଲା ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ହାତୀ ପଶି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି," ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।

କେବଳ ଲଇମୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ସାତକୋଶିଆ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିସୁତ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ହାତୀ ଉପଦ୍ରଵ ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡି ଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗ । ତେଣୁ ଲଇମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଶ୍ଟିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅନୁଗୁଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ; ରାତିକ ଭିତରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ଅନୁଗୋଳ ସୁରକ୍ଷା
ANGUL SURKHYA
VILLAGES BUILT 4 KM SOLAR FENCES
ELEPHANT ATTACK ANGUL
4 KM SOLAR FENCES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.