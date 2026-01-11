ଚିନ୍ତାରେ ଅନୁଗୋଳର କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷୀ; ଅମଳ ପରେ ହେଉନି ବିକ୍ରି, ମିଳୁନି ମଣ୍ଡି ସୁବିଧା
ମଣ୍ଡି ନଥିବା ଏବଂ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁନଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି କନ୍ଦମୂଳ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।
ଅନୁଗୋଳ: ଜିଲ୍ଲାରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢି ଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ କନ୍ଦମୂଳ ଖୋଳା ଯାଇପାରୁନି । ଆଉ ଯାହା ବି ଅମଳ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ପୋକ ଲାଗି ଗଲାଣି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଣ୍ଡି ନଥିବା ଏବଂ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁନଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ବି ହୋଇପାରୁନି । ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷୀ ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ ଖୋଳୁ ନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାରିପର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନୁଗୋଳ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଟାଇଁସି, ଅନ୍ତୁଳିଆ ଓ କୋଠଭୂଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ । ଏସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହେଉଛି କନ୍ଦମୂଳ । ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ୧୫ ଶହ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ କରାଯାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ଅଧିକ କନ୍ଦମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଖପାଖ ହାଟ ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ କନ୍ଦମୂଳ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି । ଫଳରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା:
ଚାଷୀ ବିଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଗତବର୍ଷ ଭଲ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥର ବର୍ଷା ଭଲ ହେଇନି । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ । ଏଥର ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁନଥିବାରୁ କ୍ଷତିରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ସାର ଓ ଔଷଧ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିନୁ ।"
ଚାଷୀ ଛବି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗରୁ ମଣ୍ଡି ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା । ଏଥର ବାହାର ବେପାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଲାଭ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ । ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦ରୁ ୧୨ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।"
ଚାଷୀ ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି "ଏଥର ଠିକରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଚାଷ ବି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ । ମଣ୍ଡି ଆସୁଥିଲା । ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଆସୁଥିଲା । ଏଥର କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହଁ ।"
ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାହାର ବେପାରୀ:
ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀ କନ୍ଦମୂଳ ବିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଚାରମଲ୍ଲିକ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ ଦରରେ କନ୍ଦମୂଳ କିଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଅମଳ ଋତୁରେ କମ୍ପାନୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ କ୍ରୟ କରୁନାହିଁ । କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଭଳି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଥର ଆସୁନାହାନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କନ୍ଦମୂଳ ବିକ୍ରି ହେଉ ନାହିଁ । ଯାହା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଉଚିତ ଦର ମିଳୁନି ।
କନ୍ଦମୂଳ ବ୍ୟବସାୟୀ କବିଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଭଳି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଥର ଆସୁନାହାନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କନ୍ଦମୂଳ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ । ଯେଉଁଠିକୁ ନେଲେ ସେମାନେ କମ ଦର ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।"
କାହିଁକି କନ୍ଦମୂଳ କିଣୁନି କମ୍ପାନୀ:
ଚାରମଲ୍ଲିକ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀ ସଭାପତି ସୁଶୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଖପାଖ ହାଟ ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ପିଢ଼ି ପିଢି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏହି ଚାଷକୁ ଚାଷୀମାନେ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ।
ସୁଶୀଲ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଚାରମଲ୍ଲିକ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ ଦରରେ କନ୍ଦମୂଳ କିଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାହାର ଟ୍ରେଡର ଆସୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କନ୍ଦମୂଳ କିଣି ପାରିନାହଁ ।"
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡିକରେ ମାଟି ଓ ଜଳବାୟୁ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ ଅନୁକୂଳ । ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀମାନେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ କରି ଭଲ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଠାକାର କନ୍ଦମୂଳର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି । କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜମି ଚାଷ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ସାର, ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କ୍ଷେତକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡୁଛି । ତଥାପି ଭଲ ଲାଭ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକି ଚାଷୀ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି । ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେଭଳି କିଛି ଆର୍ଥିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ସୁବିଧା ମିଳୁନି । ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମ୍ବର ଲୁଗୁନ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ।"
