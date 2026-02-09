ETV Bharat / state

ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଚାଲୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ

ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ । ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣିି ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଲୋକେ, ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ।

ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲଂଘନ କରୁଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 9, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
ଅନୁଗୋଳ: ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ । ଦୂଷିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଜଗତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ସାଜିଛି । କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ କଳା ଧୂଆଁ ଏବଂ ପାଉଁଶ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲଂଘନ କରୁଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା (ETV Bharat Odisha)

ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି କଳା ହିଁ କଳା ଧୂଆଁ । ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ଏକ୍କା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲଂଘନ କରୁଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା (ETV Bharat Odisha)

ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ:

ଏହି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା ଚତୁପାର୍ଶ୍ବରେ ରହିଛି ବେନାଗାଡ଼ିଆ, କରଡାଗାଡ଼ିଆ, ଜରାସିଂହା, ପରଙ୍ଗ ଓ ସାନକେରଜାଙ୍ଗ ଭଳି ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତ । ତେଣୁ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ କଳା ଧୂଆଁ ଓ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଲୋକେ । କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ପଡୁ ନାହିଁ । ଏନେଇ ପରଙ୍ଗ ଓ ବେନାଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କାରଖାନାକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାରଖାନାରେ ଧୂଆଁ ରୋକିବାକୁ ଲଗାଯାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ଦିଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ବେଖାତିର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲଂଘନ କରୁଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା (ETV Bharat Odisha)

ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ:

ଏନେଇ ପରଙ୍ଗ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଶବର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛ ଉପରେ କଳାଗୁଣ୍ଡ ପଡି ରହୁଥିବାରୁ କିଛି ଫସଲ ହେଉ ନାହିଁ । କୂଅ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ କଳା ଗୁଣ୍ଡର ଆସ୍ତରଣ ପଡି ଯାଉଛି । ଏପରିକି ଘର ଦ୍ବାର ମଧ୍ୟ କଳାଗୁଣ୍ଡର ଆସ୍ତରଣରେ ଭରିଯାଉଛି । ଲୋକେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ ଗତ ୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିର ନକରି କାରଖାନା ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ।"

ଅନୁଗୋଳ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ (ETV Bharat Odisha)

ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ?

ସେହିପରି ପରଙ୍ଗ ଗାଁର ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ମହାକୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି,"ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ । ତେଣୁ ଏହି କାରଖାନା ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ରହିଛି । ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଦେଇଛନ୍ତି କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏହି କାରଖାନାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଟନ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ଦୈନିକ ୩୦୦ ଟନ୍ କୋଇଲା ଦହନ କରାଯାଏ । ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବା ଗୁଣ୍ଡ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉନାହିଁ । ତେଣୁ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।"

ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲଂଘନ କରୁଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା (ETV Bharat Odisha)

'ଚାଷ ଜମିରେ ବି ପାଉଁଶ ପଡ଼ୁଛି'

ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାମୋଦର ମହାକୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ଗଣେଶ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା ଚାଲିଛି । ଯେତେ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି, ପାଉଁଶ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ଵ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ସେହି ପାଉଁଶ ପବନରେ ଉଡି ଚାରିଆଡେ ପଡୁଛି । ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି । ପତ୍ର ଉପରେ କଳା ପାଉଁଶ ଆସ୍ତରଣ । ପୋଖରୀ ଓ ନାଳ ପାଣିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ୁଛି । ଏପରି କି ନିକଟରେ ଥିବା ଡେରଜାଙ୍ଗ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଅନୁଗୋଳ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି । ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳ ସେଚନ କରାଯାଉଛି । ସେହି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଁଶ ପଡ଼ି ଦୂଷିତ ହେଉଛି । "

"ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ କୋଇଲା ଦହନ ହେଉଥିଲେ କୋଇଲା ପାଉଁଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୦ ଏକର ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହି ହିସାବରେ ଏହି କାରଖାନାରେ ୩୦୦ ଟନ୍ କୋଇଲା ଦହନ ହେଉଥିବାରୁ ୩୦ ଏକର ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ କାରଖାନା ଓ କୋଇଲା ଡ଼ମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼କୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର ୨୪ ଏକର ଜାଗା ଅଛି । ଖୋଲାରେ କୋଇଲା ପାଉଁଶ ରଖା ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଉଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିବରାମ ସାହୁ । ସେପଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହା ଛାତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ଏହି କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ।

ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଚାଲୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ:

ଏନେଇ ଅନୁଗୋଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି,"ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ କାରଖାନାରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ବହୁବାର ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି । ଶେଷରେ ବନ୍ଦ ନୋଟିସ ଦିଆ ଯାଇଛି । ହେଲେ ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । କମ୍ପାନୀକୁ କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ ଆଧାରରେ ପୁନଃବୋର୍ଡକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

SPONGE IRON PLANT ANGUL
ODISHA INDUSTRIAL POLLUTION
ANGUL SIR POLLUTION
ANGUL ENVIRONMENT NEWS
ANGUL POLLUTION

