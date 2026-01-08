ସାତକୋଶିଆରେ ଅଛନ୍ତିି କେତେ କୁମ୍ଭୀର ? 5 ଦିନ ଧରି ଗଣୁଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ
ଅନୁଗୋଳ ସାତକୋଶିଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Satkosia Crocodile Census ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ସ୍ଥିତ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀ । ଗତ ୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି (୮ ତାରିଖ) ଶେଷ ହେବ । ସେପଟେ ସାତକୋଶିଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୧୭ ଓ ୧୮ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସାତକୋଶିଆ ମନା କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଭିତରେ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ଗଣନା ପାଇଁ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ଅଭୟାରଣ୍ୟର ୩ ବନଖଣ୍ଡ ସାତକୋଶିଆ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଓ ମହାନଦୀର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ୧୪ଟି ୟୁନିଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟରେ ୫ ଜଣ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି । ୧୨ଟି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋଟର ବୋଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫଓ ଗଦାଧର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଓ ବୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଟିକରପଡାରୁ ବିନିକେଇ, ବିନିକେଇରୁ ପତାକା, ଟିକରପଡାରୁ କଟରଙ୍ଗ, କଟରଙ୍ଗରୁ ବାଲିପୁଟ, ବାଲିପୁଟ ରୁ ଚକ୍ରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଗଣ୍ଡରେ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ, ଜିପିଏସ୍, ବାଇନା କୁଲାର, ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
କୁମ୍ଭୀର ଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀ । ଏଥିପାଇଁ ୧୪ଟି ୟୁନିଟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟରେ ୫ ଜଣ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି," ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
