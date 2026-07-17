ETV Bharat / state

ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ, ମା’ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା

ଏଠାରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ । ଜିଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Angul rath yatra 2026
ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 11:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ଅଣସର ବେଦୀରେ ଦ୍ବାରା ପିଠା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମଇ ଲମ ତଡପ ଲାଗି ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ବିଧି ପୂର୍ବକ ସକାଳର ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରୁନ୍ଧା ଫିଟା ଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପହଣ୍ଡି ବିଜେ । ଦଇତା ସେବାୟତ ମାନେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଣି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥାରୁଡ କରାଇଥିଲେ। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ଚତର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ପହଣ୍ଡି ।

ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ତିନି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କଲେ ଏସପି


ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ଵନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରୀତିନୀତି ପରି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛେରାପହଁରା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଉପ ସଭାପତି ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ତିନି ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିଥିଲେ ।

Angul rath yatra 2026
ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା । ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ତିନି ରଥକୁ ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଟାଣି ଅମଲାପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ରଥ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅନୁଗୋଳ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ନୀତି ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରଥ ଆସି ପହଁଥିଲା ଅମଲାପଡାର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ।

ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠଟା ପାଖାପାଖି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଁଚିଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ । ଏଠାରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ । ଜିଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

Angul rath yatra 2026
ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା: ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାକାର, ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର, ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ରଥଟଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ANGUL SAILA SRIKHETRA RATH
RATH YATRA ODISHA 2026
RATH YATRA ANGUL LIVE
ଅନୁଗୋଳ ରଥଯାତ୍ରା 2026
ANGUL RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.