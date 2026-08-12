ପ୍ରଦୁଷଣରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଗୋଳବାସୀ; ସ୍ଵର ସାଜିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ୍
ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ କୋଇଲା ପରିବହନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନୁଗୋଳ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
Published : August 12, 2026 at 12:56 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଧୁଳିଧୁଆଁରେ ଆକ୍ତାମକ୍ତା ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ସାଜିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଇଲା ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କୋଶଳା ପଞ୍ଚାୟତର ୫ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆଜି ଅନୁଗୋଳ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରସ । ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଆତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁନିଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି।
କୋଇଲା ଓ ପାଉଁଶ ପରିବହନ ଯୋଗୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକ ଅଖ ସବୁ ବନ୍ଦ୍ ରହିଛି । ଏହି ବନ୍ଦକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଓକିଲ ସଂଘ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଙ୍ଘ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କୋଶଳାର ୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ୪ ମାସ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିଛି। ଆଜିର ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବେସରକାରୀ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ କୋଇଲା ପରିବହନ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
କୋଇଲା ପରିବହନ ସଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ନ କରି ଏଥିପାଇଁ କୋଲ କରିଡ଼ର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ , ବ୍ଲକ୍ ପରିସରରେ ଲାଗିଲା BNS ଧାରା ୧୬୩
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ଘଟଣା: ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ହେଲେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ