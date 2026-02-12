5 କୋଟିର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ 3.3 ଏକର ଜମିରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହେଉଥିଲା । 5 ଲକ୍ଷ ଗଛରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ପୋଲିସ ।
ଅନୁଗୋଳ: ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଫିମ ଚାଷ । ପୁରୁଣାକୋର୍ଟ ଥାନାର ଟାକର ସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଘର ପଛପଟେ ପରିବା କ୍ଷେତରେ ଅଫିମ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖବର ପାଇ ଚଢାଉ କଲା ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ । 3.3 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଗଛରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ପୋଲିସ । 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ମହିଳା । ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ।
ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା:
ଅପରେସନ ' ପ୍ରହାର' କୁ ଆଧାର କରି ନିଶାମୁକ୍ତ ଅନୁଗୋଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଓ ରେଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି । ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ। ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, " ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ଥାନାର ଟାକର ସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଏକ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 10 ଜଣ ଅଫିସର ଓ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇ ଅପରେସନ କରିଥିଲୁ । ପାଖାପାଖି 3.3 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା । 5 ଲକ୍ଷ ଅଫିମ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । 13 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ରେଡ ଜାରି ରହିଛି । "
'ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଲୋଡିବୁ'
ଏସପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଟିଲିଜେନ୍ସିରୁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ଟାକର ସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘର ପଛପଟେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସହ ଅଫିମ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏକ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ପୁରା ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ 33ଟି ପ୍ୟାଚ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଅଫିମ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡିବୁ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଚେସ ଥିବ ସେଗୁଡିକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରିବୁ ତାହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ । 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ଗିରଫଦାରୀ ବଢିପାରେ । "
