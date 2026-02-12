ETV Bharat / state

5 କୋଟିର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ 3.3 ଏକର ଜମିରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହେଉଥିଲା । 5 ଲକ୍ଷ ଗଛରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ପୋଲିସ ।

Angul police destroy opium plantation worth Rs 5 crore
5 କୋଟିର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 12, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଫିମ ଚାଷ । ପୁରୁଣାକୋର୍ଟ ଥାନାର ଟାକର ସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଘର ପଛପଟେ ପରିବା କ୍ଷେତରେ ଅଫିମ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖବର ପାଇ ଚଢାଉ କଲା ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ । 3.3 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଗଛରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ପୋଲିସ । 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ମହିଳା । ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ।

ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା:

Angul police destroy opium plantation worth Rs 5 crore
5 କୋଟିର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅପରେସନ ' ପ୍ରହାର' କୁ ଆଧାର କରି ନିଶାମୁକ୍ତ ଅନୁଗୋଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଓ ରେଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି । ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ। ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, " ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ଥାନାର ଟାକର ସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଏକ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 10 ଜଣ ଅଫିସର ଓ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇ ଅପରେସନ କରିଥିଲୁ । ପାଖାପାଖି 3.3 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା । 5 ଲକ୍ଷ ଅଫିମ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । 13 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ରେଡ ଜାରି ରହିଛି । "

Angul police destroy opium plantation worth Rs 5 crore
5 କୋଟିର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)

'ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଲୋଡିବୁ'

Angul police destroy opium plantation worth Rs 5 crore
5 କୋଟିର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏସପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଟିଲିଜେନ୍ସିରୁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ଟାକର ସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘର ପଛପଟେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସହ ଅଫିମ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏକ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ପୁରା ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ 33ଟି ପ୍ୟାଚ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଅଫିମ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡିବୁ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଚେସ ଥିବ ସେଗୁଡିକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରିବୁ ତାହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ । 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ଗିରଫଦାରୀ ବଢିପାରେ । "

Angul police destroy opium plantation worth Rs 5 crore
5 କୋଟିର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)

ଶିମିଳିପାଳରେ ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷ: ପୋଲିସ-ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ରେଡ, 2 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷ ନଷ୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ANGUL POLICE DESTROY OPIUM
OPIUM CULTIVATION IN ANGUL
OPIUM PLANTATION BUSTED
ଅନୁଗୋଳରେ ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ
POLICE DESTROY OPIUM PLANTATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.