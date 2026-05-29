ଅନୁଗୋଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାଇକ ସହିତ ଜଳିଗଲେ ଚାଳକ
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖମାର ଆଡୁ ପିତିରି ଆଡକୁ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ବାଇକଟିକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡି ନେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ:ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : May 29, 2026 at 1:28 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ବାଇକ୍ ସହ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ ଚାଳକ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସମଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନି:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସମଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମାକୋଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଗତକାଲି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୁରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ । ଗୁରୁତର ଯୁବକର ପରିଚୟ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଳିଗଲେ ବାଇକ ଆରୋହୀ:
ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖମାର ଆଡୁ ପିତିରି ଆଡକୁ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ବାଇକଟିକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡି ନେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିରେ ବସିଥିବା ସାଥୀ ଆରୋହୀ ଛିଟିକି ପଡିଥିବାବେଳେ ଚାଳକ ଜଣକ ବାଇକ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମଲ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖମାର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଥିବା ଖମାର ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ସେହିପରି ଗତକାଲି କପିଳାଶ ଦର୍ଶନ ସାରି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲ ତଳକୁ କାର୍ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୈତାରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସୋଳ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ