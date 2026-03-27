'ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ନଚେତ ଆଦୌ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ' ନାଲକୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ନାଲକୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପୁର୍ନବାସ ଓ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି, ଜମି ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଅମଙ୍ଗ । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : March 27, 2026 at 10:54 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: 'ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ । ଯଦି ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହାଲେ ଆମେ ଆଦୌ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ଦିଅ, ପରେ ଜାଗା ନିଅ" । ଅନୁଗୋଳ ନାଲକୋ କାରଖାନା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ଜମି ହରାଇବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଚରମବାଣୀ କଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜନଶୁଣାଣି:
ଅନୁଗୋଳସ୍ଥିତ ନାଲକୋ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ ୪.୬ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ୯.୫୭ ଲକ୍ଷ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁଲାଡ଼, କାଙ୍ଗୁଲା ଓ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୧୩୭ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ପରିବାର ନିଜର ଜମି ହରାଇବେ । ଏନେଇ ନାଲକୋ ସ୍ମେଲଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଅନୁଗୋଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ୨୦୧୩ର ଧାରା ୧୬ (ଉପଧାରା-୫) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି ।
ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ତେବେ କୁଲାଡ଼, ବେନ୍ତପୁର, ଗୋପୀନାଥପୁର ଓ କାଙ୍ଗୁଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକେ 'ଜମି ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ତ ଜମି ନାହିଁ' ବୋଲି ରୋକ ଠୋକ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଜମି ହରାଇ ଲୋକେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଜମି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ସିଧାସିଧା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
କାଙ୍ଗୁଲା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ଜମି ପାଇଁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ନାଲକୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁ । ଯଦି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନ ଆହୁତି ଦେଇଦେବୁ ପଛେ, ଜାଗା ଦେବୁ ନାହିଁ ।"
ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ନାଲକୋର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଜେନା, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୁଖ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ନାଲକୋ ନବରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସାରିଛି । ମହାରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାର୍ଷିକ ୨୫ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ କାରବାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ନାଲକୋ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଓ ସେଥିପାଇଁ ୧୮ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ।
ଜନଶୁଣାଣି ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କର ଯାହାବି ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ରହିଛି ତାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ । ନିୟମ ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆରଡିସିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହି ବୈଠକରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ