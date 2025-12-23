ମାଣିକଯୋଡି-ଶରଧାପୁର ଦେଖିବ ପକ୍କା ସଡ଼କ, ୨୫ କୋଟିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ମାଣିକଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଶରଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପୂରଣ ହେବ ସ୍ବପ୍ନ । ଆସନ୍ତାକାଲି ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
Published : December 23, 2025 at 4:27 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ମାଣିକଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଶରଧାପୁରକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଣିକଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଶରଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା । ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହୋଇନଥିଲା ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ୬ଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ୨୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ଲହରୀ ।
ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ :
ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଣିକଯୋଡି ଏବଂ ସରଧାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ । ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି । ଏହି ୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦିନଠୁ ହିଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ତ ଦୂରର କଥା ଭଲ ଚଲା ବାଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଗୁରୁତର ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ହେଉ କି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଯିବାକୁ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ହେଲେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ୬ଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୫କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ।
୨୫କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ:
ବିଶେଷ କରି ବାଲିଜେରେଙ୍ଗ ଠାରୁ ବେତର ଗାଁକୁ ଆଦୌ ରାସ୍ତା ନଥିଲା । ସେହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୬ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସରଧାପୁର ଠାରୁ ପଥରଗଡ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ୩ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମାଣିକଯୋଡ଼ି ଠାରୁ କୁଲୁସର ଦେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅନ୍ତୁଳିଆ ଠାରୁ ତାବଡା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ୩ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନାଳ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ଏହି ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ ଦିନରୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା । କେତେକ ଗାଁକୁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାଟି ରାସ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଉ କେତେକ ଗାଁକୁ କେବଳ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ହିଁ ଭରସା ଥିଲା । ଏବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବେ ଲୋକେ । ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କୃଷି ଜାତ ଜିନିଷ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରି ପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ସହଜରେ ସହର ବଜାରକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରି ପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକର ଦୂରତା କମିଯିବ । ସ୍ବାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକେ ଦେଖିବେ ପକ୍କା ସଡକ ।
ଏପରି କହିଲେ ମାଣିକଯୋଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ:
ଏନେଇ ମାଣିକଯୋଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ, ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ