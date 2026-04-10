ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରାଏଲରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ

ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅନୁଗୋଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

ANGUL POCSO COURT DEATH SENTENCE
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଗୋଳ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 6:28 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ନାବଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା । ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ । ଦୋଷୀ ବାବୁଲା ଜେନାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ଅନୁଗୋଳ ସ୍ପେଶାଲ ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟ । ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରାଏଲରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ରାୟ । ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ କରିଥିଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ । ଚାରି ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଅପହରଣ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଳିକାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଜୈନ ।

ଅନୁଗୋଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆଧାରରେ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବିଚାରପତି ସୋମ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ । ଜଣେ ୪ ବର୍ଷ ୧୦ ମାସର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ୩୨ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋର୍ଟ ଏଭଳି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ନିଶା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୪ ବର୍ଷ ୧୦ ମାସର ନାବାଳିକା ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ନିଶା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ୧୫ ତାରିଖରେ ଘର ପାଖ ମହୁଲ ଗଛ ନିକଟରେ ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

ଏ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ୧୭ ତାରିଖରେ ଜରପଡା ଥାନା ଜେରେଙ୍ଗ ଗାଁର ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ବାବୁଲା ଜେନାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବାବୁଲାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା । ଛୋଟ ଝିଅଟି ଘର ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାବୁଲା ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ପରେ ତା ବେକକୁ ଚିପିଦେବା ସହ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଏ ମାମଲାର ବିଚାର କରି DNA ରିପୋର୍ଟ, ଫରେନ୍ସିକ ତଥ୍ୟ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବାବୁଲାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଆଜି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଅନୁଗୁଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୋଲିସ କିଭଳି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୋଷୀ ଶତପ୍ରତିଶତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କେସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ଓକିଲ (ଏପିପି) ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରୀ ଓକିଲ (ଏପିପି) ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

