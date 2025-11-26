ETV Bharat / state

ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଜଳପ୍ରପାତ; ଆଦର ଅଛି, ନଜର ନାହିଁ

ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହିଯାଇଥିବା ଗଦଗଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଆଦର ନଥିବାରୁ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।

ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଜଳପ୍ରପାତ (ETV Bharat Odisha)
Published : November 26, 2025 at 3:28 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଗଦଗଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶରେ ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ । ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି । ସାତକୋଶିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇକୋ ଟୁରିଜିମରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରି ପାରନ୍ତେ ।

ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଜଳପ୍ରପାତ (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକର ଅନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ଗଦଗଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ । ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ପମ୍ପାସର ରେଞ୍ଜ ବାଘମୁଣ୍ଡା ସେକ୍ସନର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଳର ପାଣି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଫୁଟ ତଳକୁ ପଡୁଛି । ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ । ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତରୁ ପାଣି ପଡୁଛି । ଏଠାକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ । ଉପରେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ଚଟାଣ, କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ପାଣିର ଶବ୍ଦ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜିମା । ଏ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି । ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁ-ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।


ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଜଳ ପ୍ରପାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଜଳ ପ୍ରପାତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି । ପ୍ରପାତ ଚାରିପାଖରେ ରେଲିଂ ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି । ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନ କଥା ନକହିବା ଭଲ । କିଛି ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ ସେଠାରେ କାଚ ବୋତଲ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ । ପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝରଣାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପୋତି ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏଭଳି ଅନେକ ଅଵ୍ୟଵସ୍ଥା ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଛି ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତ ।

ସେଠାରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରପାତ ଚାରିପାଖରେ ରେଲିଂ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନ, ଝରଣାକୁ ସଫା କରି ତା କୂଳରେ ରେଲିଂ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ଆଦି ସୁବିଧା କରାଗଲେ ଏଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତେ ।

ଏନେଇ ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫଓ ଗଦାଧର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ଇକୋ ଟୁରିଜିମରେ ସାମିଲ କରି ଉନ୍ନତି କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜିଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।" ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ମଧ୍ୟ ୨୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।


ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଦଗଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ବହୁ ସ୍ଥାନ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉନ୍ନତି କଲେ ଜିଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

