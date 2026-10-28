ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଗଞ୍ଜେଇ, ଜବତ୍ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ
ମାଟି ଖୋଳିଲେ, ବାହାରିଲା ଡ୍ରମ୍। ଆଉ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ବିଡା ବିଡା ପଲିଥିନ୍ । ପଲିଥିନ ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : October 28, 2026 at 8:29 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ପାଇଁ ଅଭିନବ ଉପାୟ। ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। ଜବତ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏ ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ମାଟି ଖୋଳିଲେ, ବାହାରିଲା ଡ୍ରମ୍। ଆଉ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ବିଡା ବିଡା ପଲିଥିନ୍ । ପଲିଥିନ ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ । ଏମିତି କିଛି ଢଙ୍ଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମାଟି ତଳୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାର କରିବାର ଏହି ଚିତ୍ର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ।ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଗଡ଼ିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁରୁ ମୋଟ ୯୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଗଡିଆ ଥାନା ନୂଆଗାଁରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ୯୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରା ଯାଇଛି । ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆଗାଁରେ ବାହାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ଗଛିତ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏ ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ନୂଆଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ନୂଆଗାଁର ଲିପୁନ ନାଏକ ଓ ଟୁକୁନା ନାଏକ।
ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମଧୁସ୍ମିତା ନାଏକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ ୯୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଲିପୁନ ନାଏକଙ୍କ ନିକଟରୁ ୮୨ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟୁକୁନା ନାଏକଙ୍କ ନିକଟରୁ ୮ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଗୋଟିଏ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ବାଇକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଲିପୁନ ନାଏକଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ NDPS ମାମଲା ରହିଛି। ଏନେଇ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକ ଛାନଭିନ କରୁଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ; ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍, ୩୨ ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ