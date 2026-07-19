ପ୍ରେମ ବ୍ୟପାରକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ! 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପୋଲିସର ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସପ୍ତାହ ପରେ ଅଭିଯକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରି-କ୍ରିଏସନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ପୁରା ଘଟଣା । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : July 19, 2026 at 10:05 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଜିଲ୍ଲା ବାଳୁଅକଟା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଳୁଅକଟା ତଳ ସାହି ଗାଁରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପୁରା ଘଟଣାର କରିଛି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ।
ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ-
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘଟିଥିଲା ନିଷ୍ଠୁରତା । ମରିଗଲା ମାନବିକତା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଳୁଅକଟା ତଳ ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବନ୍ଧ ଉପର ସାହି ଗାଁର ହେମନ୍ତ ବେହେରା । ଗତ ୧୧ ତାରିଖରେ ହେମନ୍ତ କୌଣସି କାମରେ ତଳସାହିର ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବରୁ ଛକି ରହିଥିବା ୪ ରୁ ୫ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡା ଓ ଚାପଡ଼ରେ ହାଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା । ହେମନ୍ତଙ୍କ ଝିଆରୀଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ । ହେମନ୍ତ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବାରୁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଏଭଳି ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ପାରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥଲେ ।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନ ଫେରାର ହୋଯାଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୁଲିସକୁ ଆଠ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଦିନ ସାରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଗାଁ ପାଖ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ରହୁଥିଲେ । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲଗାତାର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଯେଉଁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସେମାନେ ହେଲେ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିଲୁ ଓରଫ ଜୁଲୁ ବେହେରା, କିଶାନ ବାରିକ, ରିତେଶ ସାହୁ । ହେମନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିତା ବେହେରାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅନୁଗୋଳ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ତିନୋଟି ଟିମ ଗଠନ କରି ଟେକ୍ନିକାଲ ସଭିଲାନ୍ସ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ର ସହ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଫଳରେ ତିନି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଗୋଳ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଜି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯାଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା । କିଭଳି ସେମାନେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ, ହାଣି ଫେରାର ହେଲେ ଏବଂ କେଉଁଠି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇଥିଲେ, ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୋଲିସ ଆଗରେ ବଖାଣିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ । ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ 'ଜୁଲୁ' ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଅନୁତାପ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା । ଗିରିଶ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଳ ରାତିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ମୃତକ ହେମନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୁଲୁ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ତାହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ।
ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏତେ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ସ୍ତିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ? ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଉ କେଉଁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅନୁଗୋଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ପୋଲିସ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ତଲାସି ଜାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ