ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କନ୍ଦଳ; ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ବେ ଫିଟୁନି ସମାଧାନର ବାଟ
ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ଧାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ପ୍ରଶାସନ। ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : September 14, 2026 at 1:14 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ବାରମ୍ବାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ନମିଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ଧାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ।
ମହିମାଧର୍ମର ଏକ ମାତ୍ର ଧାମ:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଗାଁରେ ରହିଛି ମହିମା ଧର୍ମର ଏକ ମାତ୍ର ଧାମ । ଗତ ୧୮୬୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଧାମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ସମୟର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବତୀ ମନ୍ଦିର, ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ଆଦି ଅନେକ ପୁରୁଣା ଚିହ୍ନ ଅଛି । ସେବେଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ମହିମାଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଭକ୍ତଙ୍କର ଜମେ ଭିଡ଼:
ବର୍ଷ ତମାମ୍ ଏଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ବ ଲାଗି ରହୁଛି । ମାଘ ମେଳା ସବୁଠାରୁ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ନହୋଇଥିବା ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଆସି ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।
ଧାମରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୀର୍ଘ ୩ବର୍ଷ ହେଲା ଧାମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଚନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ନୀତି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ମନଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ନୋଟିସ କଲେ ବି ବୈଠକକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ~ ଭକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନୀ ବେହରା
ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ତାଲା ପକାଇବା ଅଭିଯୋଗ:
ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ଦେହୁରୀ ଓ ମହିମା ଧର୍ମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସେଠ । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି,"ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବିବାଦ ତେଜୁ ଥିବା ବେଳେ ଧାମର ନୀତି ନିୟମରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋରନ୍ଦା କୌପୁନିଧାରୀ ମହିମା ସମାଜର ମହିମା ସାଧୁ ମାନେ ଆସି ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସହ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ଧାମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ କମିଟି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଛି । ଗାଁ କମିଟିରେ କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିରେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ୮୦ଟି ମୌଜାର ମହିମା ଧର୍ମୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଗାଁ କମିଟି ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ୩ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଁ କମିଟି ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛନ୍ତି । ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାବା କୌପୁନୀଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ ସମ୍ପାଦକ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ଗାଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଷ୍ଟମୀ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଲା । ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଘଟଣାକୁ ସମାଧାନ କରୁ ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାୟାଧର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ୨୧ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏକ ବୈଠକ ଡକା ଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମିଳିମିଶି ଧାମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ନମିଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ଧାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ପୂରିଲା 200 ବର୍ଷ, ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ତପୋବନରେ ବିଶାଳ ଧର୍ମସଭା
ଆଜି ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭେଟି ଦେବେ ୧୭୧ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୁଳ