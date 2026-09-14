ETV Bharat / state

ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କନ୍ଦଳ; ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ବେ ଫିଟୁନି ସମାଧାନର ବାଟ

ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ଧାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ପ୍ରଶାସନ। ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

ANGUL Angarabandha Mahima Dhama temple management issue
ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କନ୍ଦଳ, ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ବେ ମିଳୁନି ସମାଧାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ବାରମ୍ବାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ନମିଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ଧାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ।

ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କନ୍ଦଳ, ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ବେ ମିଳୁନି ସମାଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ମହିମାଧର୍ମର ଏକ ମାତ୍ର ଧାମ:


ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଗାଁରେ ରହିଛି ମହିମା ଧର୍ମର ଏକ ମାତ୍ର ଧାମ । ଗତ ୧୮୬୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଧାମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ସମୟର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବତୀ ମନ୍ଦିର, ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ଆଦି ଅନେକ ପୁରୁଣା ଚିହ୍ନ ଅଛି । ସେବେଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ମହିମାଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ANGUL Angarabandha Mahima Dhama temple management issue
ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କନ୍ଦଳ, ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ବେ ମିଳୁନି ସମାଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ଭକ୍ତଙ୍କର ଜମେ ଭିଡ଼:


ବର୍ଷ ତମାମ୍ ଏଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ବ ଲାଗି ରହୁଛି । ମାଘ ମେଳା ସବୁଠାରୁ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ନହୋଇଥିବା ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଆସି ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।

ଧାମରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୀର୍ଘ ୩ବର୍ଷ ହେଲା ଧାମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଚନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ନୀତି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ମନଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ନୋଟିସ କଲେ ବି ବୈଠକକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ~ ଭକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନୀ ବେହରା

Both groups have lodged complaints regarding difficulties in the management of the temple.
ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ତାଲା ପକାଇବା ଅଭିଯୋଗ:


ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ଦେହୁରୀ ଓ ମହିମା ଧର୍ମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସେଠ । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି,"ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବିବାଦ ତେଜୁ ଥିବା ବେଳେ ଧାମର ନୀତି ନିୟମରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"

Angarabandha Mahima Dhama
ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମ (ETV Bharat Odisha)
୩ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁ କମିଟି ଅକ୍ତିଆର:


ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋରନ୍ଦା କୌପୁନିଧାରୀ ମହିମା ସମାଜର ମହିମା ସାଧୁ ମାନେ ଆସି ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସହ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ଧାମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ କମିଟି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଛି । ଗାଁ କମିଟିରେ କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିରେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ୮୦ଟି ମୌଜାର ମହିମା ଧର୍ମୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଗାଁ କମିଟି ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ୩ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଁ କମିଟି ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛନ୍ତି । ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାବା କୌପୁନୀଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ ସମ୍ପାଦକ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

Infighting over temple management at the Angarabandha Mahima Dham.
ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କନ୍ଦଳ (ETV Bharat Odisha)

ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ଗାଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଷ୍ଟମୀ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଲା । ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଘଟଣାକୁ ସମାଧାନ କରୁ ।



ଏହାକୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାୟାଧର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ୨୧ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏକ ବୈଠକ ଡକା ଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମିଳିମିଶି ଧାମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ନମିଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ଧାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ପୂରିଲା 200 ବର୍ଷ, ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ତପୋବନରେ ବିଶାଳ ଧର୍ମସଭା

ଆଜି ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭେଟି ଦେବେ ୧୭୧ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୁଳ

TAGGED:

MAHIMA DHARMA BIBADA
ଅନୁଗୋଳ ମହିମା ବିବାଦ
ANGUL
TEMPLE MANAGEMENT ISSUE
ANGARABANDHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.