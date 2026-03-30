ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗାରୁ ଜରପଡାକୁ ଯୋଡ଼ିବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗାଠାରୁ ଜରପଡାକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : March 30, 2026 at 10:56 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଓ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ । ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି । ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକର ଅନ୍ତୁଳିଆ ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ସାପଘରା ଓ ପାଇକସାହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପକ୍କା ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିଲା । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଏହି ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ମାତ୍ର ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡିବ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପ୍ରାୟ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର । ଆଉ ଗୁରୁତର ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହେଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ ।
ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକର ଅନ୍ତୁଳିଆ ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ସାପଘରା ଓ ପାଇକସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିଜର କୌଣସି କାମ୍ ପାଇଁ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିଜର କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ୫୫ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜରପଡା ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ୩୫ କି.ମି ରାସ୍ତା ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗା ଠାରୁ ଜରପଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୧୦ କିମି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାଟି ପକାଇ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ ।
ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗା ଠାରୁ ଜରପଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ବହୁବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ନଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାଧକ ସାଜୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗାଠାରୁ ଜରପଡାକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ସେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଠାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବା ସହ ଆଖପାଖ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି," ଯାହା କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥିଲା, ତାହା ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ ।"
ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦୀପ ଗଡନାଏକ କହିଛନ୍ତି," ଲୋଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରାସ୍ତାର ଶୁଭ ଦେବେ ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ଯେତିକି ସୁଦୃଢ଼, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ । ଏକଥାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିକାଶର ଆଢୁଆଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳ, ବାଳୁଙ୍ଗାବନ୍ଦୀ ଠାରୁ ଯଖପୁରା ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ