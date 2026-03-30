ETV Bharat / state

ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗାରୁ ଜରପଡାକୁ ଯୋଡ଼ିବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗାଠାରୁ ଜରପଡାକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଓ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ । ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି । ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକର ଅନ୍ତୁଳିଆ ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ସାପଘରା ଓ ପାଇକସାହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପକ୍କା ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିଲା । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଏହି ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ।

ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ମାତ୍ର ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡିବ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପ୍ରାୟ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର । ଆଉ ଗୁରୁତର ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହେଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ ।

ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକର ଅନ୍ତୁଳିଆ ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ସାପଘରା ଓ ପାଇକସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିଜର କୌଣସି କାମ୍ ପାଇଁ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିଜର କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ୫୫ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜରପଡା ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ୩୫ କି.ମି ରାସ୍ତା ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗା ଠାରୁ ଜରପଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୧୦ କିମି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାଟି ପକାଇ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗା ଠାରୁ ଜରପଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ବହୁବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ନଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାଧକ ସାଜୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ରୋଡ଼ସିଙ୍ଗାଠାରୁ ଜରପଡାକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ସେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଠାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବା ସହ ଆଖପାଖ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି," ଯାହା କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥିଲା, ତାହା ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ ।"

ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦୀପ ଗଡନାଏକ କହିଛନ୍ତି," ଲୋଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରାସ୍ତାର ଶୁଭ ଦେବେ ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ଯେତିକି ସୁଦୃଢ଼, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ । ଏକଥାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ANGUL ROAD PROJECT
DHARMENDRA PRADHAN ROAD PROJECT
ANGUL PANCHAYAT ROAD ISSUE
ଅନୁଗୋଳ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା
ANGUL RURAL CONNECTIVITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.