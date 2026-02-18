ETV Bharat / state

ସାର୍ଥକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା: ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ

ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସିିପିଂ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସହଯୋଗ କରାଯାଇନଥିବା ସାର୍ଥକଙ୍କ ମାମୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

Odisha Merchant Navy Cadet Sarthak Missing Case
ସାର୍ଥକ ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 7:37 PM IST

Odisha Merchant Navy Cadet Sarthak Missing Case ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଡେକ କ୍ୟାଡେଟ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମିଳୁନି ଖୋଜଖବର । ପରିବାର ଲୋକେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

କଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା କମ୍ପାନୀ ?

ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସିିପିଂ (Anglo-Eastern Ship Management) କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍‌ଭି ଇଏଜର୍ସି ଜାହାଜଟି ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ସହ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ମାରିଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି (MPA), ଭାରତର ଡିଜି ସିପିଂ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ପ୍ରତିନିଧିଦଳ ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଡେକ କ୍ୟାଡେଟ ସାର୍ଥକଙ୍କ ମାମୁ ଓ ମା’ ଜାହାଜକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା । MPA ଏବଂ ଡିଜି ସିପିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ।

Sathark Missing Incident
ଡେକ କ୍ୟାଡଟ୍ ସାର୍ଥକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)



ଏହାପରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୬ରେ ଜାହାଜକୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜାହାଜ ସାଙ୍ଘାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ୍ ଏବଂ ଜାହାଜ ମାଲିକ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ସହ କ୍ୟାଡେଟ୍‌ଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛୁ ।’

Sathark Missing Incident
ମା’ଙ୍କ ସହ ସାର୍ଥକ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଏମିତି କହିଥିଲେ ସାର୍ଥକଙ୍କ ମାମୁ:

ସାର୍ଥକଙ୍କ ମା’ ଓ ମାମୁ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡିଶା ଫେରିଥିଲେ । ସାର୍ଥକଙ୍କ ମାମୁ ସନ୍ତୋଷ କହିଥିଲେ, ‘ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିନି । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥା କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ । ଆମେ କଥାହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା । ସାର୍ଥକଙ୍କ ବାବଦରେ ପଚାରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ । କେବଳ ସାର୍ଥକଙ୍କ କ୍ୟାବିନକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଜାହାଜର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ଘେରି ରହୁଥିଲେ । ଡିଜି ସିପିଂ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । କେବଳ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ।’

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବୋଲି ସେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

