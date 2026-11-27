ବଢ଼ିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା: ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ୧୦ ହଜାରରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକର୍ମୀଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିଲେ ସରକାର । ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଦରମା । ଅବସରକାଳୀନ ଓ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶିରେ ବି ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 27, 2026 at 10:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜରାସ୍ତାର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିଧାନସଭାର ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଶେଷରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅବସର ଓ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଦୀର୍ଘଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଗର୍ଜନ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାପ । ଶେଷରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବଢ଼ିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ । କେବଳ ଦରମା ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶିଠାରୁ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ହୋଇଛି ବୃଦ୍ଧି । ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ । ଶୁକ୍ରବାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।
ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଲଢ଼େଇ । ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ । ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ । ଆନ୍ଦୋଳନର ତାତି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦାବି ଓ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଭିତରେ, ଶେଷରେ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ୧୦ ହଜାରରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ୫ ହଜାରରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।
କେବଳ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ନୁହେଁ, ସେବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ୨ ଲକ୍ଷରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ୧ ଲକ୍ଷରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସହାୟିକାଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ୫୦ ହଜାରରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ; କହିଲେ-ଏହା ଆମର ଦାବି ନୁହେଁ, ଅଧିକାର
ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ତିନି ଗୁଣ ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
- ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପୂର୍ବରୁ ୧୦,୦୦୦ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଲା
- ସହାୟିକାଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପୂର୍ବରୁ ୫,୦୦୦ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ୬,୦୦୦ ହେଲା
- କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ୨ ଲକ୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ୪ ଲକ୍ଷ ହେଲା
- କର୍ମୀଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ୧ ଲକ୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ୩ ଲକ୍ଷ ହେଲା
- ସହାୟିକାଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ୫୦ ହଜାର ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ହେଲା
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ହୋଇଥିଲା ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣ, ଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ? ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର