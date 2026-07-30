ବିକଶିତ ଓ ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏନ୍ଆଇଏସ୍ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Published : July 30, 2026 at 12:46 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଭିଜନ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମକୁ ଏକ ନମ୍ବର ‘ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ’ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଇଛନ୍ତି ।
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାତା:
ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା 'ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ୧୫୦୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କୋମଳ ଶିଶୁକୁ ପିତା-ମାତାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ୁଥିବାରୁ, ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାତା ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏନ୍ଆଇଏସ୍ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ଏଭଳି ମନଛୁଆଁ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଳାକାର… pic.twitter.com/RJogBODZWG— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) July 29, 2026
ରାଜ୍ୟକୁ କୁ-ପୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ମନେ ହେଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଚଳ ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଯିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଚେରୀ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ, ଯେତେବେଳେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜନଭାଗିଦାରୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ 'ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଲି ।— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) July 29, 2026
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ… pic.twitter.com/ebrA0KLevJ
ସାଇବର ଠକେଇ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ :
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତରର ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ମା'ମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ-ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାହା ସହ କୌଣସି 'ଓଟିପି' ସେୟାର ନ କରିବାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି । ସମାଜର ଅସହାୟ, ବିଧବା ଓ ଏକାକୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ୨/୩ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ନିଜେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବିଗତ ୨୫ ବର୍ଷର କୁପୋଷଣ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ନିରାକରଣ ପାଇଁ 'ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍' ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ବଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର କାୟାକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରର 'ପୋଷଣ ଅଭିଭାବକ' ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେଗୁଡିକର ତଦାରଖ କରିବେ ।
ସେହିପରି ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ ପୂରଣ ସହ ମନିଟରିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି । କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଶିଶୁର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିମଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ 'ଅଦ୍ୱିକା' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କିଶୋର-କିଶୋରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ନିରାପତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ୨୦୩୬ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ଏବଂ 'ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ଶ୍ଵଲ୍, ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମାଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରୁ କୁପୋଷଣ ଦୂର କରିବାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସଦା ତତ୍ପର ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 'ମୁଖ୍ୟ ସେତୁ' ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ସାକାର କରି ଗଞ୍ଜାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ‘ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ’ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, କିଶୋରୀ ଏବଂ ୧ ରୁ ୫ ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଶିଶୁ ଖର୍ବକାୟ (ଉଚ୍ଚତା କମ୍), ସେ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମୀର କୁମାର ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସିଡ଼ିପିଓ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଉପହାର; ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ 'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର