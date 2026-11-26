ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଣବସା ପାଳିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପିଲା ଲୋୟର ପିଏମଜି
Anganwadi Workers Protest Bhubaneswar: ଛଅଟି ଦାବି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋୟର ପିଏଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 26, 2026 at 12:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାସ୍ତାରେ ଝୋଟି ଚିତା ପଡିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ, ଭୋଗ ଧାନ ରଖି ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଳିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ । ୬ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ । ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପାଳି ଥିବାରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଣ ବସାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ।
‘ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି’
ରାସ୍ତାରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଳନ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଙ୍ଗନବାଡିକର୍ମୀ ଜୋସ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ।’
ଅଙ୍ଗନବାଡିକର୍ମୀଙ୍କ କଣ ଦାବି ରହିଛି ?
- ସମନ୍ବିତ ଶଶୁ ବିକାଶ ସେବା (ICDS) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅବସରକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ଗତ ୨୦୨୪ ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବର୍ଷିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ୩୧.୦୮.୨୦୨୧ ରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୧୩୫୧ ଅନୁଯାୟୀ, ୫୫ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୦ ବର୍ଷ ସେବା ପୂରଣ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମାନ ନୀତି ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଉ ।
- ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିୟମିତ କରାଯାଉ ଏଥିସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବୟସ ସୀମାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ।
- କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ବାବଦକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ପରିବାରର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ଗୃହ; ଧାନ କିଣା, ଟୋକନ୍ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
୩ ବର୍ଷରେ ୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ: ୫୧୪ ମାମଲା, ୧୧ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର