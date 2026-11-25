ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ; କହିଲେ-ଏହା ଆମର ଦାବି ନୁହେଁ, ଅଧିକାର
ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକମାନେ କୌଣସି ଧାରଣାରେ ନ ବସି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ଯଦି ବେତନଭୋଗୀ ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 25, 2026 at 9:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି, ଅବସରକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଦି ୭ ଦଫା ଦାବିରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସହବନ୍ଧିତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପରିବାର ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆସୋସିଏସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା କୁଞ୍ଜଲତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଆମ ଦାବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଆମ ଅଧିକାର। ୭ ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ୫୫ ବର୍ଷ ସମୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବା, ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ନିୟମିତ କରିବା ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ପଦାନ୍ନୋତିରେ ବୟସ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଏହି ୩ଟି ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍କିମ ୱାର୍କର ନୁହେଁ, ସ୍କିଲ ୱାର୍କର। ଆମକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଓ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଜଣେ କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ୩୦-୪୦ ବର୍ଷ ନିଜ ଲହୁ ଲୁହ ଦେଇ ସମାଜର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସବୁ କାମକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପେଟ ପୁରେନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜାର ରେଟ ବଢୁଛି। ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଅଛୁ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକମାନେ କୌଣସି ଧାରଣାରେ ନ ବସି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯଦି ବେତନଭୋଗୀ ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଏହା ଆମ ହକ ଓ ଅଧିକାର। ଯଦି ଆମକୁ ଅଧିକାର ନ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉଛି। '
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ମାଣ ବସାଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ
କଣ ରହିଛି ଦାବି
- ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୦ ହଜାର ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ।
- ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ Civil Appeal No. (S)-3153, 25.04.2022 ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ।
- ୨୦୨୪ ମସିହାର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଘୋଷିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ।
- ୩୧.୦୮.୨୦୨୨ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଜାରି ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୧୩୫୧ ଅନୁଯାୟୀ ୫୫ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏଥିସହ ୬୦ ବର୍ଷ ସେବା ପୂରଣ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ନୀତି ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଉ।
- ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଅବସରକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ।
- ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିୟମିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବୟସ ସୀମା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ।
- କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ/ସହାୟିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏଥିସହ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର