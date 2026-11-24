ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତହୀନତାର ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର: ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ରକ୍ତହୀନତା, ପ୍ରଭାବିତ ୪୫% କିଶୋରୀ
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହି ବୟସ ବର୍ଗର ୫୯.୬ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 24, 2026 at 8:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର । କେବଳ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି ଶିଶୁ, କିଶୋରୀ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତାର ହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି କିଶୋରୀ ଓ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୧୦ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ୪୫ ପ୍ରତିଶତ କିଶୋରୀ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ରୁ ୫୯ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହାର ୫୩.୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ତେବେ ରକ୍ତହୀନତାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟସ୍ତରଠାରୁ ଓଡିଶା ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହି ବୟସ ବର୍ଗର ୫୯.୬ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କିଶୋରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଶୋରଙ୍କ ହାର କମ-
ଆଇସିଏମଆରର ତଥ୍ୟକୁ ନଜର ଦେଲେ କିଶୋରୀ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତହୀନତାର ହାରରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ୧୦ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତହୀନତାର ହାର ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ସମାନ ବୟସର କିଶୋରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ୧୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ କିଶୋରଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଶୋରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ୧୫ ରୁ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତହୀନତାର ହାର ୫୧.୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ।
ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ-
କେବଳ କିଶୋରୀ ଓ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ୧୨ରୁ ୫୯ ମାସ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତହୀନତାର ହାର ୩୫.୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସେହିପରି ୫ରୁ ୯ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ୨୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ଅନେକ ପିଲା ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ।
ବୟସ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା-
ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ୨୦ରୁ ୫୯ ବର୍ଷ ବୟସର ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ହାର ୨୨.୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪୬.୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତହୀନତାର ହାର ବଢ଼ୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା-
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗରେ ରକ୍ତହୀନତାର ହାର ଅଧିକ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷକରି କିଶୋରୀ, ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ରକ୍ତହୀନତାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀରର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯାଞ୍ଚ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆଇସିଏମଆର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ବିଭାଗ, ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICMR) ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନ (SAMPADA) 2023-2025 ମାର୍କର୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେରୁ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍କର୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଯାହା ଜୀବନକାଳରେ ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । SAMPADA ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ପୁଷ୍ଟିସାର ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହି ସର୍ଭେରେ 35ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 183ଟି ଜିଲ୍ଲାର 81,000 ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆକଳନ ପାଇଁ 1.7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ନମୁନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
SAMPADA ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବ ସର୍ଭେ ତୁଳନାରେ ରକ୍ତହୀନତାର ସାମଗ୍ରିକ ହ୍ରାସ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶାଉଛି । 12-59 ମାସ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଡ଼ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର 42% ରକ୍ତହୀନତା ରହିଛି । 10-19 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 46%, 10-19 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋର ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 20-59 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 22-23% ରକ୍ତହୀନତା ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଜନନ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 56% ରକ୍ତହୀନତା ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା-
ରକ୍ତହୀନତା (Anemia) ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ‘ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ’ (Anemia Mukt Bharat) ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ‘ଅମ୍ଳାନ’ (AMLAN - Anaemia Mukta Lakhya Abhiyan) ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
ଜାତୀୟସ୍ତର ଠାରୁ ଓଡିଶା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି-
"ମାଗଣା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନୋମିଟର (Digital Haemoglobinometer) ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଗଣା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଆଇରନ୍ ଓ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ (IFA) ବଟିକା ବଣ୍ଟନ ସମେତ ଶିଶୁ, କିଶୋର- କିଶୋରୀ, ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳା, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମାଗଣା ଆଇରନ୍ ଓ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଟିକା ବା ସିରପ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ରକ୍ତହୀନତାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଠାରୁ ଓଡିଶା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଆମେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି," କହିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୃମିକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ, ୧.୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୃମିନାଶକ ଡୋଜ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ବଢାଇବ ଏହି ସବୁ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର