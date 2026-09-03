ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଜମି ଆନ୍ଧ୍ର କବ୍ଜାରେ, 1955ରୁ ଏଠାରେ ଚଲାଇ ଆସୁଛି ସ୍କୁଲ, ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ
କାଶୀନଗର ତହସିଲ ହାଡୁଭାଙ୍ଗି ମୌଜାର 82ନମ୍ବର ଖାତାରେ ଥିବା 27 ଏକର ଜମିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଥିବା 120ଟି ପ୍ଲଟ 18ଜଣଙ୍କ ନମରେ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 3, 2026 at 7:24 PM IST
ଗଜପତି: ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ର କିଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦାଦାଗିରି ଚଳାଇଛି ତାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ । ଓଡ଼ିଶାର ହାଡୁଭାଙ୍ଗି ଗାଁର ଏକ ଅଂଚଳକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସେଠାରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । 1955 ମସିହାରୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ସଂପୃକ୍ତ ଅଂଚଳରେ ଚଳାଇ ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର 18ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 27 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଦୀର୍ଘ ହେଲା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଯେଉଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଛିଡା ହୋଇଛି । ତଥାପି ସରକାର ଚୁପ୍ । ଯାହା ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ
ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ କରୁଥିବା ନେଇ ସୀମାନ୍ତ ଇଲାକାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ । ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଉ ଏକ ଦାଦାଗିରିର ନମୁନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନିଜର ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର । ନା ଓଡିଶା ସରକାର ନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେହି କେମିତି ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।
ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଜମିକୁ ନେଇଗଲା
ଗବେଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ତହସିଲ ହାଡୁଭାଙ୍ଗି ମୌଜାର 82ନମ୍ବର ଖାତାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 27 ଏକର ଜମିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଜବର ଦଖଲ କରିନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖାତାରେ ଥିବା 120ଟି ପ୍ଲଟ 18ଜଣଙ୍କ ନମରେ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ପାରଳା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି । ଏହି ଜମିଟି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଜାଗେୟା ମଠକୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଫତଦାର ରହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ତମାନ ଓଡିଶାର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ତାର ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବିମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେହପରି ଉତ୍କଳ ହିତୈଷୀଣି ସମାଜ ସଭାପତି ଭରତ ଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡିଶାର ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ନ ଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ନ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ତା ସହ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି । ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 18 କିମି ଦୂରରେ ହାଡୁଭାଙ୍ଗି ଗାଁରେ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଏକ ସ୍କୁଲ କରିଛି । ମହାରାଜା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଜମିରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଠିଆ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ।'
ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚଲାଇଛି ମସୁଧା
ବର୍ତମାନ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ୫୦ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିବା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁବୁଦ୍ଧି କହିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର ପିଲାମାନେ ଓଡିଶାର ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ହାଡୁଭାଙ୍ଗିରେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାକାର ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏପରିକି ହାଡୁଭାଙ୍ଗି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏହି ସ୍କୁଲକୁ କିଭଳି ଅଣାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ।
ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ବସବାସ କରିବା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସରକାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବା ବେଆଇନ୍ । ଏ ନେଇ ଗଜପତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଇଓଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତାହାର କିଛି ଉତ୍ତର ଆସି ନାହିଁ । ଏସଂପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ । ପୋଡଶୀ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବେ ସର୍ଭେ କରିଲେ ତାହା ଜଣାପଡିବ। ଯଦି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବ ତାହାହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
1955ମସିହାରୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ସଂପୃକ୍ତ ଅଂଚଳରେ ଚାଲିଆସୁଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ 65ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ସାରିଲାଣି । ତଥାପି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି: ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ଚଲାଇଛି ଜନଗଣନା, ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲା ଆନ୍ଧ୍ର, ଏଥର ରାୟଗଡା ସୀମାନ୍ତରେ ଲାଗିବ ସୀମାଫଳକ