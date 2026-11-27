ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାରେ ପ୍ରଚାର, SIRକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ !
Elections Campaign in Puri: ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାରେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବା ସହ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 27, 2026 at 5:29 PM IST
ପୁରୀ: ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି । ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତିରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚିରିକୁଟି ଦେବା ସହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି କିଛି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସଜୀବୀ ୟୁନିଅନର ସଭାପତି ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତିରେ ୧୫ ହଜାର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି । କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଛି । ସେଠାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥିଲା । ସେଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆସି ପେଣ୍ଠକଟାରେ ରହି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେଠାକାର ଭୋଟର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୬୦ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ କଟି ଗଲାଣି । ସେମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ।
"SIRରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ର ଭୋଟର୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାମ କଟିଯାଇଛି । SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ କାର୍ଡ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି" ବୋଲି ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ବିବାଦ; ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଗଜପତିର 6 ବାସିନ୍ଦା, ପୁଣି ତେଜିଲା ଉତ୍ତେଜନା
ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତିରେ ୧୫ ହଜାର ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ । ହେଲେ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ରହି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପୁରୀରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତେଲୁଗୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଉଭୟ ଓଡିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଛି ।
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାରେ ହେବା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛୁ । ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଯାହା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପୁରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ; ସୀମା ଡେଇଁ ଭୋଟ ଦେଲେ 200 ଗଜପତି ଭୋଟର ! ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ BDO
ସେପଟେ ପୁରୀରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା SIRକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟରଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କିଭଳି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ରହିଲା ଏବଂ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା କିଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସେନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । SIRର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାରେ ଓଲୋଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୨ ହଜାର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଭୋଟର କାର୍ଡ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ହେତୁ ସେଠାକାର କିଛି ନେତା ଆନ୍ଧ୍ର ଗାଡ଼ି ଆଣି ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କୋଟିଆରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ୫୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆହ୍ୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ