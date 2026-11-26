ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ; ସୀମା ଡେଇଁ ଭୋଟ ଦେଲେ 200 ଗଜପତି ଭୋଟର ! ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ BDO
ଆଜି ସରପଂଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଦବୀ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : November 26, 2026 at 7:50 PM IST
ଗଜପତି: ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାବାଡ ପଂଚାୟତର ସୀମାନ୍ତ ପାଞ୍ଚୋଟି ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଗାଁରେ ଜଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ । ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ବିବାଦ; ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଗଜପତିର 6 ବାସିନ୍ଦା, ପୁଣି ତେଜିଲା ଉତ୍ତେଜନା
ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସରପଂଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଦବୀ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପର୍ଯ୍ୟୟକ୍ରମେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧୁ କାର୍ଜୀ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ସୀମା ଡେଇଁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ପଟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରେ ରହି ଭୋଟ ଦେଇ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧୁ କାର୍ଜୀ ।
ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଗ ନଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଓ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଥିବା ବିଷୟର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ।
ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଡ ଚାଲ ଖେଳିଥିଲା । ଓଡିଶାର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ ।
ତେବେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଆଗକୁ ସୀମାରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ସଜାଗ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି