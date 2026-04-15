ନେରେଡି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର: ପାଣିରେ ପଡିବ 65 ବର୍ଷର ପ୍ରତିବାଦ, ଭିଟାମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ

ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେରେଡି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ସରକାର କାହିଁକି ହାତବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ? ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

andhra govt to start neredi project work on bansadhara river
ନେରେଡି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର; ଭିଟାମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (Etv Bharat)
Published : April 15, 2026 at 8:08 PM IST

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଭିଟାମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 65ବର୍ଷର ପ୍ରତିବାଦ । ତଥାପି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନାହିଁ । ଏବେ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା ବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଆମେ କହୁଛୁ ନେରେଡି ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା । ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଉପରେ ନେରେଡି ଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର‌ ରାୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।


ହାତବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର

ନେରେଡି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର, ଭିଟାମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (Etv Dharitri)

ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପ଼ଡିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । 65ବର୍ଷର ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ପାଣିରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି । ଭିଟା ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେରେଡି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ସରକାର କାହିଁକି ହାତବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ?

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦିବାକର ପାତ୍ର ଓ ରୁତପୁର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଉପରେ ନେରେଡିଠାରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1962ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଖାଣ୍ଡବା ପଞ୍ଚାୟତର ସାରା, ବାଡିଗାଁ, ନୂଆ ବାଡିଗାଁ, ଆଦର୍ଶ ନଗର ବୁଡିବା ନିଶ୍ଚିତ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡି ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀନଗର ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ବଂଶଧାରା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଚ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଗତ 2022ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି ।
ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା-ଭିଟାମାଟି ଛାଡିଲେ ଚଳିିବୁ କେମିତି

ଏହି ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିନୋଦଲାଲ୍ ନାୟକ ଓ ରେଣୁକା ଦୋରା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଶେଷ ନିଃଶ୍ବାସ ଥିବା ଯାଏ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରାଇ ନ ଦେବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣିଡଙ୍ଗରଠାରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ତାହା ଆଜି ଯାଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ବିନୋଦଲାଲ୍ ନାୟକ ଓ ରେଣୁକା ଦୋରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଘରଦ୍ୱାର କରି ଆମେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଆସିଛୁ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଚଳିିବୁ ? ସରକାର ଯୋଉଠି ଥାଇଥାନ କରିବେ ଆମେ ସେଠି ଚାଷ କରିବୁ କେଉଁଠି, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡିଶା ଦେଇ ପାରିଲାନି ତଥ୍ୟ, ରାୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଗଲା

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ବଂଶଧାରା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଯେଭଳି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବା କଥା ତାହା କରାଗଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରାୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା କେବଳ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହିଛି । ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଏ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି , ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିିବଦ୍ଧ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି ବଂଶଧାରା ବିବାଦର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏକଥା ସତ ଯେ, ନେରେଡି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଓଡିଶା ବଢି ଓ ମରୁଡିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି

