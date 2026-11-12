ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ବୁଡି ଦମ୍ପତି ମୃତ
Andhra Couple Drowning Death: ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର । ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ପରିବାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର ।
Published : November 12, 2026 at 3:23 PM IST
ଯାଜପୁର: ଅଧାରେ ରହିଲା ବୁଡ଼ । ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନଦୀରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦମ୍ପତି ମୃତ । ମୃତକ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏମ୍ ଶ୍ରୀବାସ ସୁଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏନ୍ ଦେବୀ । ମୃତ ଏମ ଶ୍ରୀବାସ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଆସିଥିଲେ । ଆଜି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।
କେମିତି ଘଟିଲା ଘଟଣା ?
ସ୍ଥାନୀୟଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍ ଶ୍ରୀବାସ ସୁଲୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧରି ଯାଜପୁର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ l ତେବେ ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟକୁ ବୁଡ଼ ପକେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପରିବାରଲୋକେ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରି ପାଣିର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଦମ୍ପତି । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ ଦମ୍ପତି ।
ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
‘ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଜୀବିତ ନଥିଲେ’
ଏନେଇ ଯାଜପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘102ରୁ ସୂଚନା ଆସିଲା ବାରୁଣୀ ଘାଟରେ ଦୁଇଜଣ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି l ସୂଚନା ପାଇ ଆମେ ବୋଟ ଧରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ l ଏଥିସହିତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ନଦୀରେ ପଶି ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ ଭିତରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ l ଏଥିସହିତ ଆମ କୌଶଳ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ l ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର 25 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଦମ୍ପତି ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ l’
‘ମେଡିକାଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ’
ସେହିପରି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ‘ସେମାନେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟକୁ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ l ଦୁଇଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଠାତ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ l ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଡାକ୍ତର ଖାନାକୁ ନେଇ କି ଆସିଥିଲେ l ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଟି ଓ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ଥିଲା l ତେବେ ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।’
ତେବେ ଯାଜପୁର ବୁଲିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ପରିବାର । ହେଲେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୁଃଖରେ ମିଳେଇଗଲା ଦଶହରା ଖୁସି ! ଲୁଣା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ତିନି ନାବାଳକ ନିଖୋଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର