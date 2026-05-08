ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି: ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ଚଲାଇଛି ଜନଗଣନା, ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୀମାନ୍ତ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର- ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : May 8, 2026 at 5:16 PM IST
ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୀମାନ୍ତ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଦାଦାଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ମାଣିକପାଟଣା ଓ ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ିରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ଜନଗଣନା ନମ୍ବର ଲେଖାଯିବା ଖବର ପାଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଧ୍ର ଲେଖିଥିବା ନମ୍ବର ଲିଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣନା ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଣିକପାଟଣା ଓ ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି ଭଳି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତି ଦୁଇ ଗାଁକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି । ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ଏଯାଏଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଗଣନା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ଜନଗଣନା ଘର ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୀମା ପାର୍ ହୋଇ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ନିଜର ନମ୍ବର ଲେଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଭଳି ମନମାନିର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଭୋଟର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିସାରିଛି । ଏପରିକି ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା । ତଥାପି ଏହାକୁ ହଟାଇବାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଶାସନ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଣିକପାଟଣା ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର । ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେବେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏବେ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଏଭଳି ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଛି । ତେବେ ଖବର ପାଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରାୟଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଗାରାବନ୍ଧ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଲେଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଲିଭାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣନା ନମ୍ବର ଲେଖିଥିଲେ । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ସୀମାନ୍ତରେ ଏହି ବିବାଦ ବହୁ ପୁରୁଣା । ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସୀମାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରଛି । ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ଜନଗଣନା ଥିଲେ ଏହିଭଳି ଅନୁପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ନିୟମିତ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି