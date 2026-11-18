ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 'ଅନ୍ଧାରୀ' ପୂଜାର ପରମ୍ପରା: ଭକ୍ତି ଭାବ ସହ ପାଲଟିଛି ସଂରକ୍ଷଣର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲାକେରା ଏବଂ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ୩୩ତମ ଅନ୍ଧାରୀ ପୂଜା ଯାତ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ-ଗୁରୁ ଚରଣ ବାଘ
Published : November 18, 2026 at 2:39 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 'ଅନ୍ଧାରୀ'..ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜ ବଳୟ ଭିତରେ ଆସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ନାଁ । ଚୌନା ଡ୍ୟାମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସାତ ପାହାଡ଼ 'ଅନ୍ଧାରୀ' ଯିଏ ଏଠିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ଭରି ଦେଇଛି ଭକ୍ତିଭାବର ଆଶ୍ଳେଷ । ଏ ଭକ୍ତି କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ । ଏଠାରେ ମାଆ ଅନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିଛି।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲଇକେରା ଏବଂ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ୩୩ତମ ଅନ୍ଧାରୀ ପୂଜା ଯାତ୍ରା । ପାଖାପାଖି ୧୫ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ବାବୁଚିପିଡିହି ଏବଂ ଝାରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୫ଟି ଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମା' ଅନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଆରାଧନା । ମା' ଅନ୍ଧାରୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ବା ବନ ଦୁର୍ଗା ।
ଦୁଇଦିନ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା
ଅଁଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏହି ମହୋତ୍ସବ । ଚଳିତବର୍ଷ ତିଥି ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହିଦିନ ଅନ୍ଧାରୀ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ମା ଅନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ନବମୀ ତିଥିରେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି ।
ପାହାଡକୁ ଘେରି ରହିଥିବା 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଝାରସୁଗୁଡା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପୂଜା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ସଚେଚନତା ରାଲି ହେଉ ନ ଥିଲା । 2012ରୁ ପୂଜାଆରାଧନା ସହ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସଚେତନତା ରାଲି । ଏହି ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଇଲାକାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପାଲଟି ଯାଇଛି ।
୧୯୮୦ ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂରକ୍ଷଣ କାହାଣୀ
ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ୧୯୮୦ ଦଶକରୁ । ଯେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣର କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାଏକ । ୧୯୯୪ରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନାଏକ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଗଭୀର ଆସ୍ଥାକୁ ଆନ୍ଧାରୀ ପାହାଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ମା ଅନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପୂଜା । ପ୍ରଥମେ ୧୫ଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି 'ମା' ଅନ୍ଧାରୀ ବଣ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମହାସଂଘ' ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମସଭା, ବୈଠକ, ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଜରିଆରେ ଏହି ଅଭିଯାନ କ୍ରମଶଃ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମୁଦାୟ-ଚାଳିତ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ୨୦୦୮ ଏବଂ ୨୦୧୪ ମସିହାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡେ । ସେଦିନର ଉଜୁଡା ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ୭୬ ବର୍ଗ କି.ମି. ସଂରକ୍ଷିତ ସୀମା ଭିତରେ ହସୁଛି । ଆଜି ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ସୁବ୍ରତ ନାଏକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ପିତା ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଡ. ଧ୍ରୁବରାଜ ନାଏକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।
ପୂଜା ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସଚେତନତା ରାଲି
ଏଥର ଏହି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ୧୭ ତାରିଖରେ ପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ାରେ ଦେବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ପୀଠରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି ଆନ୍ଧାରୀ ପାହାଡ଼ ଚାରିପାଖରେ ୨୫ କି.ମି. ପରିଧିରେ ଏକ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସାଇକେଲ୍ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ପାକେଲଖୋଲ-କୁନାରମାଲ୍ ଛକରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ ଶେଷ ହେବ। ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୂଜା ଆଜି ସରିଲେ ହେଁ ଏଠାରେ ମେଳା ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ।
ଏ ନେଇ ସୁବ୍ରତ ନାଏକଙ୍କ ଭାଇ ସୁଜିତ ନାଏକ କହନ୍ତି, 'ଭାଇ ସୁବ୍ରତ ନାଏକ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ପାହାଡ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା 15ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସଚେତନତା ରାଲି ହେଉ ନ ଥିଲା । 2012 ପରେ ଏହି ସଚେତନତା ରାଲି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।'
ସେହିପରି ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଏକ କହନ୍ତି, 'ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁବ୍ରତ ନାଏକ ଏହି ଉଜୁଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ପାଖ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ସୁବ୍ରତ ନାଏକଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଡ. ଧ୍ରୁବରାଜ ନାଏକ ଏହି କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ । ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମସୟରେ ଏହି ସାଇକେଲ ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାଲି ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକା ବୁଲି ଗଛ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ତଦାରଖ କମିିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କମିଟି ଏବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ତଦାରଖ କରୁଛି । ଆଜି ଏହି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ପୂଜା ଆରାଧନାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଇଛି ।'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବାଗଡିହି ବନାଞ୍ଚଳର ରେଞ୍ଜର ବନ୍ଦନା ପସାୟତ କହନ୍ତି, 'ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର । ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରିବ । ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଲାଗି ସଚେତନ କରୁଛୁ ।'
ଯାହା ବି ହେଉ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଅନ୍ଧାରୀ ପୂଜା ଯାତ୍ରା ଏକ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶର ପରିସରକୁ ଉଠି ଏହାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ଅନେକ ଦୂର ନେଇ ପାରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 54 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ, କୋଠାବାଡ଼ି ନୁହେଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର ବାୟୋ-ମାଇନିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଗୋବରୀ ନଦୀ ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ସହର