ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଉତଖନନରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରାଚୀନ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ !
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତଖନନରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଲୌହ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରମାଣ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରଣା
Published : May 23, 2026 at 7:38 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତଖନନରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରାଚୀନ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଉତଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଲୌହ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଉତଖନନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼.ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ।
ଡ଼.ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଉପର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛି । ଯାହାର ଚିହ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଯଥା:- ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଉପକରଣ, ଶୈଳଚିତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ବସତି ତଥା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟଖଣ୍ଡ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ମୁକସାକ୍ଷୀ କିନ୍ତୁ ସଠିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉତଖନନ ଅଭାବରୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଉତଖନନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀକରଣର ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଉତଖନନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ ।ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ଏ.ଏସ.ଆଇ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅତୀତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁହା ତରଳାଇବା ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଚୀନତା, ଉତ୍ପତି ଏବଂ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତଖନନ ଶିବିରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । "
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଉତଖନନ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମହାନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ କେରାଣ୍ଡି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ପୁରୁଣାଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ । ପ୍ରାୟ ୯୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତଖନନରୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ମାନବ ବସତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ମାଟିତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଉତଖନନରୁ ବହୁତ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ କାଳର ହାତ ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତର ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥଳ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି । ସେହିପରି ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପ୍ରସ୍ତର କୁରାଢି ଆଦି ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ, ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥଳଟି ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା । ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମାଳି, ମାଟିପାତ୍ର, ମୁଦି, ଶିଳ ଏବଂ ଅନେକ ପଥର ମିଳିଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଖନନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ବହୁ ପରିମାଣର ଲୌହ ଖଣ୍ଡ ମିଳିଛି । ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଲୁହା ତରଳାଇବା ଶିଳ୍ପ ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ଵବିଦମାନେ କୌଣସି ଏକ ଶିଳ୍ପର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ହୁଏତ ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। "
ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଉତଖନନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ କେବଳ ଏକ ଜନବସତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସହର ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁହା ତରଳାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥିଲା ।ଏହି ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଖୋଲିବ ।"
ଏହି ଉତଖନନରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଗବେଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଡ଼.ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର