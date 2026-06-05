ETV Bharat / state

ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖର ସନ୍ଧାନ

ଏହା ଏକ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ବା ଅବସାଦୀ ଶିଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

ANCIENT STONE INSCRIPTION FROM THE 7TH TO 8TH CENTURIES FOUND IN SHIMLIPAL FOOTHILLS
ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖର ସନ୍ଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 4:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

SIMILIPAL STONE INSCRIPTION, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତିରାଜିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପାଦଦେଶ ତଥା ଶାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନରେ ଥିବା ଛାଡ଼କଟା ଗ୍ରାମର ପାଲଢ଼ା ଶାଳୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ବା ରକ୍-ଆର୍ଟ ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି । ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖର ସନ୍ଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରୁ ମାତ୍ର ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଛାଡ଼କଟା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ାମଖାଳ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ନାଳର କୂଳରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପଥର । ଏହା ଏକ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ବା ଅବସାଦୀ ଶିଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ‘ଅକ୍ଷର ଶିଳା’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏଠାରେ ମାନବ ଓ ପଶୁ ଆକୃତିର ପ୍ରାଚୀନ ଖୋଦେଇ ସହ ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସଂସ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଛି । ଯାହା ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଶିଳାଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ଯାହା "(ସୂର୍ଯ୍ୟୋ)ତପୋ(ସ୍ୱୀ) ଭର୍ତି(କା)ସ୍ୟ" ଲେଖାଯାଇଛି ।

ଏହି ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ ।
ଏହି ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ । (ETV BHARAT ODISHA)

ବହୁ-ବିଭାଗୀୟ ଗବେଷକଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକରେ କଳାପଥର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ, ଛାଡକଟା ନିକଟରେ 'ଆକରସିଲା'ରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ବଡ଼ମଖାଲ ନାଳ କୂଳରେ ଏକ ସ୍ଲେଟ୍ ପଥର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ସମଗ୍ର ବୁଢ଼ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରଥମ ପଥର ଲେଖା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଅଛି । ଏହି ସ୍ଥାନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ବ୍ୟାପିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶିଳାଲେଖ ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଖୋଦିତ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଢଳା ପଥର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏହାର ମୂଳ ଭାଗରେ 18 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପୃଥକ ସ୍ତରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ଏହା ଏକ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ବା ଅବସାଦୀ ଶିଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ।
ଏହା ଏକ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ବା ଅବସାଦୀ ଶିଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏଠାରେ ଏକ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ‘ତ୍ରିଭଙ୍ଗ' ଭଙ୍ଗୀରେ ରହିଥ‌ିବା ବେଳେ ଖଡ୍‌ଗ ଓ ଢାଲ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଛେଳି କିମ୍ବା ହରିଣ ସଦୃଶ ଏକ ପଶୁ ଆକୃତି ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଲିପିରେ ଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାରେ ନିୟୋଜିତ 'ବର୍ତ୍ତିକା' ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତପସ୍ବିନୀଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରୁ ମାତ୍ର ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଛାଡ଼କଟା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ାମଖାଳ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ନାଳର କୂଳରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପଥର ।
ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରୁ ମାତ୍ର ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଛାଡ଼କଟା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ାମଖାଳ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ନାଳର କୂଳରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପଥର । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏଥିସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟର ଏକ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିଳାଫଳକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ଥିବା ଏହି ରକ୍-ଆର୍ଟ ସେହି ସମୟର ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣୀ, ଧାର୍ମିକ ଉପାସନା, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ, ଖଣ୍ଡା- ଢାଲ ଧରି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚିତ୍ର, ସେହି ସମୟର ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ସ୍ଥାନର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଛି ।

ଏହି ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ ।
ଏହି ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଲିପିରେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିଳାଲେଖରୁ ସେ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା' ବା ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବୋଲି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ନୃତ୍ତତ୍ବ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର୍ ଡ. ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଜିଆଇଏସ୍ ଓ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର୍ ଡ. ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀ ପ୍ରାୟ ସାତ-ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (ଏଏସଆଇ) ପୁରୀ ସର୍କଲର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ଡି.ବି ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ସହ ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଲିପିରେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିଳାଲେଖରୁ ସେ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା' ବା ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି
ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଲିପିରେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିଳାଲେଖରୁ ସେ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା' ବା ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି (ETV BHARAT ODISHA)

ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଏଭଳି ରକ୍-ଆର୍ଟ ମିଳିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ଏହା ଏକ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍, ଯାହା ନରମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସମୟର ଲୋକେ ଏଥିରେ ସହଜରେ ଚିତ୍ର ଖୋଦେଇ କରିପାରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଐତିହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ବ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ଏହାକୁ ଏକ ମଲ୍ଟି- ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଗବେଷଣା କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଇତିହାସକୁ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରା ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଡ. ନନ୍ଦୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ଏକ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ‘ତ୍ରିଭଙ୍ଗ' ଭଙ୍ଗୀରେ ରହିଥ‌ିବା ବେଳେ ଖଡ୍‌ଗ ଓ ଢାଲ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଛେଳି କିମ୍ବା ହରିଣ ସଦୃଶ ଏକ ପଶୁ ଆକୃତି ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏଠାରେ ଏକ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ‘ତ୍ରିଭଙ୍ଗ' ଭଙ୍ଗୀରେ ରହିଥ‌ିବା ବେଳେ ଖଡ୍‌ଗ ଓ ଢାଲ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଛେଳି କିମ୍ବା ହରିଣ ସଦୃଶ ଏକ ପଶୁ ଆକୃତି ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ନୃତ୍ତତ୍ବ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର୍ ଡ. ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଛି ତାହା ଶାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଳକ କାଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନରେ ଥିବା ଛାଡ଼କଟା ଗ୍ରାମର ପାଲଢା ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିଛି । ଶିଳାଲେଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହା ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ହୋଇଥିବ । ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସଂସ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ । ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଚାଲି ଚଳଣି, ଧାର୍ମିକ ଉପାସନା, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି । ସେ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଶିଳାଲେଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉକ୍ତ ଶିଳାକୁ ମା ବନଦୁର୍ଗା ଓ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହି ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ ।
ଏହି ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ । ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ (MSCB) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୃବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଭାଗର ଗବେଷଣା ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ, MSCB ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ GIS ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦୀ, ତତ୍କାଳୀନ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଦିବିଷାଦ ବି. ଗଡ଼ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପୁରୀ ସର୍କଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର । ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବର୍ତ୍ତିକା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ (ତିନିଗୁଣ) ମୁଦ୍ରାରେ ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଢାଲ ଧରିଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଏକ ଛେଳି କିମ୍ବା ହରିଣ ପରି ଏକ ଜୀବ ଆକୃତିର ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଶେଷ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦୁଇ-ଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ସମୟକ୍ରମେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିମିଳିପାଳରେ ନୂଆ ମହାବଳ ବାଘ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର; ମା' ହେଲା ମରାଠା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ, ଜନ୍ମ ଦେଲା ୪ଶାବକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

ଶିମିଳିପାଳରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖର ସନ୍ଧାନ
ANCIENT STONE INSCRIPTION
SIMILIPAL NEWS
SIMILIPAL STONE INSCRIPTION
SIMILIPAL STONE INSCRIPTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.