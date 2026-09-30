ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଅନସୂୟା, ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ

୨୦୧୬ରେ ଏମ.ସି.ବି.ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ସି-ଡାକ୍‌ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ । ଏବେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟ୍ରେନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।  ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Anasuya Beura gave new identity to the handicraft sector by producing Pipili Chandua in Kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଅନସୂୟା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 8:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଯେଉଁ ବୟସରେ ଝିଅମାନେ ସ୍ୱାମୀ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର ଗଢିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବୟସରେ ସମାଜରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଗଢିବାର ଜିଦ ଧରିଥିଲେ । ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିବାର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସତ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ହାର ମାନି ନ ଥିଲେ । ମାର୍ଶାଘାଇର 40 ବର୍ଷୀୟା ଅନସୂୟା ବେଉରାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି । ଖାଲି ନିଜର ନୁହେଁ, ରୋଷେଇ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିଥିବା ଅନେକ ମହିଳଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଅନସୂୟା, ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ (Etv Bharat)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇର ଅନସୂୟା ବେଉରା । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ଦିନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ନିଜ ହାତର ଯାଦୁରେ ଚମକେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ। କାରିଗରୀ କଳାକୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସାଥୀ । ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ସିଲେଇ, ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ ଶିଖି ଏବେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର। ମାସକୁ ୨୦ ହଜାର ସରକାରୀ ଦରମା ସହ ବାର୍ଷିକ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ବାଟ। ଅନସୂୟାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି…

producing Pipili Chandua in Kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଅନସୂୟା, (Etv Bharat)

କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା
କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପୁଞ୍ଜି । ସେହି ପୁଞ୍ଜିକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନସୂୟା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୁର୍ବରୁ ସେ ସିଲେଇ କାମ,ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ କାମରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାରିଗରୀ କଳାକୁ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୬ରେ ଏମ.ସି.ବି.ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ସି-ଡାକ୍‌ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ । ଏବେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟ୍ରେନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

producing Pipili Chandua in Kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଅନସୂୟା, ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ (Etv Bharat)

ଅନସୂୟା କହନ୍ତି, "ସାଧାରଣତଃ ମହିଳମାନେ ରୋଷେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର କାମ କରୁ କରୁ ଘରେ ଭିତରେ ରହି ଯାଆନ୍ତି । ରୋଜଗାର କରିବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା କଥା କେବେ ଭାବି ନ ଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଏମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କଲି । ଆଜି ମୋ ପାଖରେ 10 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦୁଆ, ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ (Wall Hanging), ବେଡସିଟ୍,ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍, ପର୍ସ,ଭ୍ୟାନିଟି, ଲେଟର କଣ୍ଟେନର,ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ ବିନା ମେସିନରେ ତିଆରି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଉଛି।”

ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନର କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ
ନିଜର ଏହି ନିଆରା ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଅନୁସୟା କୁହନ୍ତି,"ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆମେ ପିପିଲିରୁ ହିଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣୁ। ତା' ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ। ସୂତା,କପଡ଼ାପତ୍ର ଆଦି ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେ ପିପିଲିରୁ ହିଁ ଆଣିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ପିପିଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଆମେ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ପିପିଲିରେ ତ କାମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନର କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।”

ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଟ୍ରେନର ଭାବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ସେ କୁହନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନିଂ ଏହିଠାରେ ଦେଇଥିଲି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନିଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବି। ଏହି କାମ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (Exhibition) ପଡ଼ିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଦୈନିକ ଶୁଳ୍କ(TA/DA) ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ କରି ଜଣେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବ ।”

ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅନସୂୟା କହନ୍ତି, “ମୁଁ ନିଜେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଯେଉଁସବୁ ଅସୁବିଧା ଆସିଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ଆମ ଘର ମାର୍ଶାଘାଇ । ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଏକାକୀ ସି-ଡାକ୍‌ରେ ରହିବା, ତାଲିମ ନେବା ଏକଦମ ସହଜ ନ ଥିଲା । ଖାଇବା-ପିଇବାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିିଛି । କିନ୍ତୁ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଜି ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ।"

Anasuya Beura gave new identity to the handicraft sector by producing Pipili Chandua in Kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କରି ମହିଳା ହେଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ (Etv Bharat)


ମାସକୁ ଦୁଇ ହଜାର ରୋଜଗାର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି
ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ନିଜ ଆଖପାଖର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅନସୂୟା । ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାଠାରୁ ସିଲେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛିର ତାଲିମ ଦେଇଥିଲ । ଆଜି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ । ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ।

producing Pipili Chandua in Kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଅନସୂୟା, (Etv Bharat)

ଏଠାରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ସୁନୀତା ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ବାହାଘରର ୮ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି କରୁ ନ ଥିଲି । କଛି କାମ ବି ଶିଖି ନ ଥିଲି । ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନସୂୟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଶିଖିଲୁ । ସେ ଆମକୁ ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ । ତା ପରେ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ। ଏଠାକୁ ଆସି ଟାନ୍ଦୁଆ ସିଲେଇ, ବୁଣାବୁଣି ସବୁ ଶିଖିଛୁ । ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖାଗଲା। ତା’ପରେ ଆମକୁ କିଛି କପଡାରେ ଷ୍ଟିଚ୍ (ସିଲାଇ) ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଦି ଦେଲେ। ତା’ପରେ କଟାକଟି ଶିଖାଇଲେ। ସେସବୁ ଶିଖିବା ପରେ କେମିତି ବୁଣାଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ଦିଦି ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ ।”

producing Pipili Chandua in Kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ (Etv Bharat)

ସୁନୀତା ଆହୁରି କହନ୍ତି, “ ଆମେ ଏବେ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଆସନ, ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍,ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍, ପର୍ସ, ହାତ ପର୍ସ, ଭ୍ୟାନିଟି ଭଳି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆଠାରୁ ବି ଆମ ଚାନ୍ଦୁଆ ଭଲ ହେବ..ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ରୁ ତାଲିମ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଓ ଏହି ତାଲିମ୍ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯଦି ଦିଦି ଆଉ କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ କହିବେ, ଆମେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଶିଖିବୁ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମାସିକ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ମିଳିଛି। ଘରେ ରହିଲେ ତ କିଛି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଏପରି କାମ କଲେ ମାସକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବା କିଛି କମ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହନ୍ତି ସୁନୀତା ।

Anasuya Beura gave new identity to the handicraft sector by producing Pipili Chandua in Kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କରି ମହିଳା ହେଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ (Etv Bharat)

ପାଠପଢ଼ା ସହ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ

ଏଠି ତାଲିମ ନେଉଥିବା ମାର୍ଶାଘାଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର +୩ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ବେହେରା କହନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ,ଆସନ, ଭ୍ୟାନିଟି,ବେଡସିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଉପରେ ବୁଣାବୁଣି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି । କାମ ଶିଖିବା ପରେ ଏବେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠେଇ ପାରୁଛୁ। ଚାନ୍ଦୁଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ଆମର ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର ବୁଣାବୁଣି ଶିଖୁଛୁ। ଏଠାକୁ ​ ୬ ମାସ ହେଲା ଆସିଲୁଣି । ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଆସନ,ଟେବୁଲ୍ କ୍ଲଥ୍, ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ,ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ (ସ୍କିନ୍), ଲେଟର୍ କଣ୍ଟେନର୍ ଇତ୍ୟାଦି କାମ ଶିଖିଛୁ ।​ ଅନୁସୟା ବେଉରା ମାଡାମ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି।​ ଆମକୁ ନ ଆସିଲେ ହାତରେ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ ।”

Anasuya Beura gave new identity to the handicraft sector by producing Pipili Chandua in Kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କରି ମହିଳା ହେଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ (Etv Bharat)

'ଅନସୂୟା ଜଣେ ନିପୁଣ କାରିଗର'

ଅନସୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟଜିତ୍ ଦାସ କୁହନ୍ତି,"ଅନସୂୟା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଜଣେ ନିପୁଣ କାରିଗର। ସେ ସି-ଡାକରୁ ତାଲିମ୍ ପାଇବା ପରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମଥର ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୧୫ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।ଏହାଛଡା ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅନୁଦାନ ଦେଇ ଏକ ତାଲିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଇଥିବା"କହିଛନ୍ତି।

ଯାହା ବି ହେଉ, ଅନସୂୟାଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ହାର୍ ମାନେ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ହାତର କଳାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସେ ଆଜି କେବଳ ସ୍ୱବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, 10ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶା ଜଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ପିପିଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

producing Pipili Chandua in Kendrapara
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଅନସୂୟା, (Etv Bharat)


ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ; ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଛାଡ଼ି ରାୟଗଡ଼ା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ, 28 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଅପା

TAGGED:

ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରୀ ଟ୍ରେନର ଅନୁସୟା
ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା ଅନସୂୟା
ANASUYA BEURA OF KENDRAPARA
ODISHA HANDICRAFT PIPILI CHANDUA
PIPILI CHANDUA IN KENDRAPARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.