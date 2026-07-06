ETV Bharat / state

ଅଣସର ଘରେ ଅସୁସ୍ଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା; ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏନି ଅନ୍ନ ଭୋଗ, ଜ୍ୱର ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଅଣସର ପଣା

ଅଣସର ଘରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ହୁଏନି ଅନ୍ନ ଭୋଗ । ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚକଟା ଭୋଗ ପରେ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ସେବକ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

pana bhogo ritual
ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପିଅନ୍ତି ପଣା, ଜ୍ୱର ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଅଣସର ପଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 9:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଜିଉ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଦ୍ଵରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଅଣସର ବିଧି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଉପଚାରରେ ଶୁକ୍ଳ ତଥା ଧଳା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଫୁଲ ସହ ଧଳା ସଦୃଶ ଅଣସର ପଣା ପିଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସର, ଖୀର, କର୍ପୂର, ଚିନି ଓ ପାଣିରେ ଏହି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ତିନିପ୍ରକାର ପଣା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଦୈନଦିନ ପଣା, ଅଣସର ପଣା ଓ ଅଧରପଣା

ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପିଅନ୍ତି ପଣା, ଜ୍ୱର ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଅଣସର ପଣା (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ସେବକ । ଅଣସର ପଣା କେବଳ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଆନ୍ତି। ଅଣସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଉଥିବା ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲେ ହେଁ ଏହି ଅଣସର ପଣା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ।

pana bhogo ritual
ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପିଅନ୍ତି ପଣା, ଜ୍ୱର ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଅଣସର ପଣା (ETV Bharat Odisha)

ଅଣସର ପଣା ପିଇଲେ ବହୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ଏହି ପଣା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି । ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜେ ଏହି ଅଣସର ପଣା ପିଇବା ସହ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି । ମାଟିର ଚାଡ଼ରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି । ମାଟି ଓଳିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଭୋଗ କରାଯାଏ । ପରଦିନ ସକାଳୁ ଏହାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଏ । ଏହି ପଣା ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ।

pana bhogo ritual
ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପିଅନ୍ତି ପଣା, ଜ୍ୱର ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଅଣସର ପଣା (ETV Bharat Odisha)



ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ । ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଁ ମଣିଷ ଶୀତଳତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳତା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି । ଆଳତଲାଗି, ଚନ୍ଦନଲାଗି ଓ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ । ଏହା ଦେହକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ।"



ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ସେବାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଅଂଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ
ଅସୁସ୍ଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା
JAGANNATH ANASARA
MAHAPRABHU ENTERS ANASARA GHARA
ANASARA PANA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.