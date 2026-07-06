ଅଣସର ଘରେ ଅସୁସ୍ଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା; ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏନି ଅନ୍ନ ଭୋଗ, ଜ୍ୱର ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଅଣସର ପଣା
ଅଣସର ଘରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ହୁଏନି ଅନ୍ନ ଭୋଗ । ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚକଟା ଭୋଗ ପରେ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ସେବକ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 6, 2026 at 9:50 PM IST
ପୁରୀ: ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଜିଉ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଦ୍ଵରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଅଣସର ବିଧି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଉପଚାରରେ ଶୁକ୍ଳ ତଥା ଧଳା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଫୁଲ ସହ ଧଳା ସଦୃଶ ଅଣସର ପଣା ପିଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସର, ଖୀର, କର୍ପୂର, ଚିନି ଓ ପାଣିରେ ଏହି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ତିନିପ୍ରକାର ପଣା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଦୈନଦିନ ପଣା, ଅଣସର ପଣା ଓ ଅଧରପଣା
ଏହି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ସେବକ । ଅଣସର ପଣା କେବଳ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଆନ୍ତି। ଅଣସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଉଥିବା ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲେ ହେଁ ଏହି ଅଣସର ପଣା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ।
ଅଣସର ପଣା ପିଇଲେ ବହୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ଏହି ପଣା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି । ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜେ ଏହି ଅଣସର ପଣା ପିଇବା ସହ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି । ମାଟିର ଚାଡ଼ରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି । ମାଟି ଓଳିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଭୋଗ କରାଯାଏ । ପରଦିନ ସକାଳୁ ଏହାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଏ । ଏହି ପଣା ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ।
ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ । ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଁ ମଣିଷ ଶୀତଳତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳତା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି । ଆଳତଲାଗି, ଚନ୍ଦନଲାଗି ଓ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ । ଏହା ଦେହକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ସେବାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀଅଂଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ