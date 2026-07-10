ETV Bharat / state

ଅନବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ: ମାମୁ ଘର ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲା ଅଣସର ଭାର

ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମାତୁଳାଳୟ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 'ଅଣସର ଭାର' ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ

Anasara Bhara dispatched from the shrine of Madhavananda Jiu to Srimandir
ଅଣସର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ: ମାମୁ ଘର କଟକ ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲା ଅଣସର ଭାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MADHAVANANDA JIU ANASARA BHARA , ନିଆଳି (କଟକ) : ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ । ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାରରେ ଅଣସର ଘରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ମାମୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାତୁଳାଳୟରୁ 'ଅଣସର ଭାର' ପଠାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବେ ଓ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଉପଲକ୍ଷେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ।

ମାମୁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲା ଅଣସର ଭାର (ETV Bharat Odisha)

ମାମୁୂ ଘରୁ ଅଣସର ଭାର:
କଟକ ନିଆଳି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧବସ୍ଥିତ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁ ଘର କୁହାଯାଏ । ଭଣଜା-ଭାଣିଜୀ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୀଠରୁ ଅଣସର ଭାର ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପଠାଯାଏ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ, ଚାଉଳ, ତୁଳସୀ, ନଡିଆ, ପନିପରିବା, ଛେନା, ଘିଅ, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏବଂ ସର-ଲବଣୀ ଆଦି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥାଏ l

" ମାମୁ ଘର ପକ୍ଷରୁ ସେବକମାନେ ଏହି ଭାରକୁ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି । ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଏହି ଭାର ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ । ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ମାନବୀୟ ଲୀଳା " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାଶ

The *Anasara Bhara* (ritual offering for the *Anasara* period) was sent from the shrine of Lord Madhavananda—located at the maternal uncle's house—to Srimandir.
ମାମୁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲା ଅଣସର ଭାର (ETV Bharat Odisha)

ଅଣସର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ସୁସ୍ଥ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ:
ସେବାୟତ ତଥା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ପୁଷ୍ପାଳକ କହିଛନ୍ତି " ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ମାଧବାନନ୍ଦ ଜିଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଣସର ଭାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ମାଧବାନନ୍ଦ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । ଏହି ଭାର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଚାର ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । "

The *Anasara Bhara* (ritual offering for the *Anasara* period) was sent from the shrine of Lord Madhavananda—located at the maternal uncle's house—to Srimandir.
ମାମୁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲା ଅଣସର ଭାର (ETV Bharat Odisha)

ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଦ୍ବାର ଫିଟା ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ଣ 11ଟା ମଧ୍ୟହ୍ନ ଧୂପ ରୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ । ରୀତିନୀତି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ ସଞ୍ଜୟ ପୁଷ୍ପାଳକ

ମାମୁଘରୁ ଫଳ ଭାର ପ୍ରଦାନ ପରମ୍ପରା:
ମହିଳା ଭକ୍ତ ଡଲି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଫଳ ଭାର ପ୍ରଦାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଧବାନନ୍ଦ ଜିଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପାରିକ ଫଳ ଓ ଔଷଧୀୟ ଉପାଦାନ ସେବାୟତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି । ଅଣସର ଫଳ ଭାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାମଗ୍ରୀ ଘିଅ, ଝୁଣା, ଧୂପ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ।"

ଅଣସର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟଜଣେ ଭକ୍ତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍

ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା; ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ

ନିଆଳିରେ 130 ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଦୋପଟି ମେଲଣ ଆରମ୍ଭ, ହରିହର ଭେଟ ସହିତ ଏକାଠି ହେଲେ ୬୪ ବିମାନ

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ମାଇପି ମେଳା'; ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

TAGGED:

ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠ ଅଣସର ଭାର
RATH YATRA 2026
SRIMANDIRA ANASARA NITI
NIALI MADHABANANDA JEW TEMPLE
MADHAVANANDA JIU ANASARA BHARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.