ଅନବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ: ମାମୁ ଘର ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲା ଅଣସର ଭାର
ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମାତୁଳାଳୟ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 'ଅଣସର ଭାର' ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : July 10, 2026 at 12:18 PM IST
MADHAVANANDA JIU ANASARA BHARA , ନିଆଳି (କଟକ) : ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ । ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାରରେ ଅଣସର ଘରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ମାମୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜ୍ବରରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାତୁଳାଳୟରୁ 'ଅଣସର ଭାର' ପଠାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବେ ଓ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଉପଲକ୍ଷେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ।
ମାମୁୂ ଘରୁ ଅଣସର ଭାର:
କଟକ ନିଆଳି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧବସ୍ଥିତ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁ ଘର କୁହାଯାଏ । ଭଣଜା-ଭାଣିଜୀ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୀଠରୁ ଅଣସର ଭାର ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପଠାଯାଏ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ, ଚାଉଳ, ତୁଳସୀ, ନଡିଆ, ପନିପରିବା, ଛେନା, ଘିଅ, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏବଂ ସର-ଲବଣୀ ଆଦି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥାଏ l
" ମାମୁ ଘର ପକ୍ଷରୁ ସେବକମାନେ ଏହି ଭାରକୁ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି । ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଏହି ଭାର ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ । ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ମାନବୀୟ ଲୀଳା " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାଶ ।
ଅଣସର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ସୁସ୍ଥ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ:
ସେବାୟତ ତଥା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ପୁଷ୍ପାଳକ କହିଛନ୍ତି " ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ମାଧବାନନ୍ଦ ଜିଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଣସର ଭାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ମାଧବାନନ୍ଦ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । ଏହି ଭାର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଚାର ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । "
ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଦ୍ବାର ଫିଟା ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ଣ 11ଟା ମଧ୍ୟହ୍ନ ଧୂପ ରୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ । ରୀତିନୀତି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ ସଞ୍ଜୟ ପୁଷ୍ପାଳକ
ମାମୁଘରୁ ଫଳ ଭାର ପ୍ରଦାନ ପରମ୍ପରା:
ମହିଳା ଭକ୍ତ ଡଲି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଫଳ ଭାର ପ୍ରଦାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଧବାନନ୍ଦ ଜିଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପାରିକ ଫଳ ଓ ଔଷଧୀୟ ଉପାଦାନ ସେବାୟତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି । ଅଣସର ଫଳ ଭାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାମଗ୍ରୀ ଘିଅ, ଝୁଣା, ଧୂପ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ।"
ଅଣସର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟଜଣେ ଭକ୍ତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି