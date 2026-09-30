ଗରମ ପେଜ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର
ଗୁରୁତର ଶିଶୁକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 30, 2026 at 12:06 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘୋର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗରମ ପେଜ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଶିଶୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଗରମ ପେଜ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିଗଲା ଶିଶୁ
ଶିଶୁଙ୍କ ବାପା ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚାରିଗାଁ କାଣ୍ଡିସାହି ଅଙ୍ଗନୱାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଆଜି ସକାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଉକ୍ତ ସେଣ୍ଟର ନିକଟସ୍ଥ ସାହିର ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କୋମଳମତି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଦାସ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ପରିସରରେ ଖେଳୁଥିଲେ । ତେବେ ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ଗରମ ପେଜକୁ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ଅସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ସେହି ଗରମ ପେଜ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ରୋଷେଇ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଦିଦି ସେଣ୍ଟର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ସେଣ୍ଟରର ସହାୟିକା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ।
ଶିଶୁଟି ଗରମ ପେଜରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକେ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପେଜର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଦିବ୍ୟାଂଶୀଙ୍କ ଶରୀରର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିଶୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ସହାୟିକା ଓ ଦିଦିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ପରିବାର ।
କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲି ନୀତିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଥର ମିଳିଲା ଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଖୁସି କେନ୍ଦ୍ର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ସୁଦ୍ଧା ଶୌଚାଳୟ: ଅନୁ ଗର୍ଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା