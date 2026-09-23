ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ, ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଆରାମଦାୟକ

ନିକଟ ଅତୀତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଏବେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟନେଲ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

An air conditioned tunnel will be constructed outside Srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ନିକଟରେ ଏକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ରୂପରେଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

An air conditioned tunnel will be constructed outside Srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ (Etv Bharat)

ଏସି ଟନେଲରେ ରହିବ ପାନୀୟଜଳ ସୁବିଧା

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟନେଲରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପାନୀୟଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲରେ ଆରାମରେ କିଛି ସମୟ ବସି ପାରିବେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ କେବଳ ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ପଙ୍ଖା ପବନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନିକଟରେ ଏସି ଟନେଲ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠାରେ ଆରାମରେ ବସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପୁରୀର ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି (R&B) ଵିଭାଗ ଜରିଆରେ ଏହି ଏସି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।

An air conditioned tunnel will be constructed outside Srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ (Etv Bharat)



ଟନେଲରେ ଏଲଇଡିରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ-ସେବାୟତ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବହୁତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଏସି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ। ଭକ୍ତମାନେ ଏସିରେ ବସି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାରିବେ। ଆରାମ ଦାୟକ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ । ଏହା ବହୁତ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏସି ଟନେଲକୁ ଆଧୁନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏଲଇଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଓ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀକୁ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେନି। ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ।"

An air conditioned tunnel will be constructed outside Srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ (Etv Bharat)
କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଅପେକ୍ଷା-ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଲୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ବହୁତ୍ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଏସି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏସି ଟନେଲରେ ଭକ୍ତମାନେ ବସି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିପାରିବେ। ଏହା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ସରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେତେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଉପକୃତ ହେବେ।"
An air conditioned tunnel will be constructed outside Srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ (Etv Bharat)
R&B ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି, ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଏକ ଏସି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଏହାର ରୂପରେଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସହ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ଏସି ଟନେଲ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏସି ଟନେଲରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ସମୟ ଆରାମରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ପାରିବ। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ।

An air conditioned tunnel will be constructed outside Srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ (Etv Bharat)

ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏସି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ତତ୍କାଳିନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏସି ଟନେଲ ଖୋଲାପକାରେ ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହାବାଦ୍ ମାସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ ପ୍ରଶାସନ ଗଣିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ବାର ଦେଇ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିଥିଲା। ଏସି ଟନେଲ ସୁବିଧା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବଡଦାଣ୍ଡର ମରିଚିକୋଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଜର୍ମାନ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ସେଡ୍ ଭିତରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସୁବିଧା ରହିଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ଏସି ଟନେଲକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଵେଶ ପାଇଁ ଥିବା କଟକଣା ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ସରକାର। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏସି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

An air conditioned tunnel will be constructed outside Srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସହଜରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାପ୍ରସାଦ, ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ବାରରେ ହେବ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ, ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ

TAGGED:

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟନେଲ
SRIMANDIR
AC TUNNEL OUTSIDE SRIMANDIR
AIR CONDITIONED TUNNEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.