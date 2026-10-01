ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 'ଅମୃତ ମଣୋହି' ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ! ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଫେରିଲା ଜମି
ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଇନ, ୧୯୫୮ର ଧାରା ୩୨ରେ ଥିବା କ୍ଷମତା ବଳରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ କୋର୍ଟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : October 1, 2026 at 7:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତ ମଣୋହି ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ! ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଜମି । ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଫେରିଲା ଜମି । ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଇନ, ୧୯୫୮ର ଧାରା ୩୨ରେ ଥିବା କ୍ଷମତା ବଳରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ କୋର୍ଟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶରଧାବାଲି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି । ସାବିକ ରେକର୍ଡରେ ମାଲିକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ । ସ୍ଥିତି ଅମୃତ ମଣୋହି । ପରେ ବଦଳିଗଲା ରେକର୍ଡ । ଆସିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାମ । ହେଲା ବିକ୍ରୟ । କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରର ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଷୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦରେ । ଶେଷରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମୃତ ମଣୋହି ଜମିର ମୂଳ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଜମିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡରେ ନେବାର ଦାବି ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।
ମୌଜା ତାଳବଣିଆ, ପୁରୀର ଏହି ଜମି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ । ମାମଲାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାବିକ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅମୃତ ମଣୋହି ସ୍ଥିତିରେ ୧୮୮୯ ମସିହା ସାବିକ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଏହି ଜମିର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ଆସିଥିଲା । ଜମିର ମୂଳ ମାଲିକାନା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ତାନ୍ତରର ବୈଧତାକୁ ନେଇ ଏହିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ।
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ନ୍ୟସ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଇନର ଧାରା ୩୨ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ, ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେକର୍ଡ ଓ ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସାବିକ ରେକର୍ଡ, ହାଲ ରେକର୍ଡ, ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ, ଜମିର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକାଠି ବିଚାର କରାଯାଇଛି । ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ, ୧୯୫୫ର ଧାରା ୧୬(୨) ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଦଖଲରେ ଥିବା ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର । ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମାମଲାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା ।
ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ବିଚାରରେ, ମୂଳ ହସ୍ତାନ୍ତରର ଆଇନଗତ ବୈଧତା ପ୍ରମାଣିତ ନହେଲେ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ଦ୍ୱାରା ସେହି ତ୍ରୁଟିକୁ ବୈଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ମତି କିମ୍ବା ଅନାପତ୍ତି ଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଜମିର ମୂଳ ରେକର୍ଡ ଓ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତଫାତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଶେଷରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିର ହାଲ ଓ ନଟ୍-ଫାଇନାଲ ରେକର୍ଡକୁ ସାବିକ ରେକର୍ଡ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି "ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ, ପୁରୀ, ମାର୍ଫତ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଅମୃତ ମଣୋହି ସ୍ଥିତି"ରେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜମି କ୍ରମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ମୂଳ ରେକର୍ଡର ସ୍ଥିତିକୁ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି । କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦାବି ନେଇ ଆସିଥିବା ଜମି ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ରହିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିର ମୂଳ ଅମୃତ ମଣୋହି ସ୍ଥିତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ଓ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଏକର ବା ଦେଢ଼ ଏକର ଜମିକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରଥ, ଭୁବନେଶ୍ବର