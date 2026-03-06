ପୁରୀ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଲେ ଅମ୍ରିତ୍, UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ
ପୁରୀ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହିର ଅମ୍ରିତ୍ ମହାପାତ୍ର UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ୧୨୧ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 6, 2026 at 11:04 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି UPSC ରେଜଲ୍ଟ । ପୁରୀର ଅମ୍ରିତ୍ ମହାପାତ୍ର UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ୧୨୧ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅମିତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅମିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ସବିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତ୍ ମହାପାତ୍ର (୨୫) । ସେ ପୁରୀର ବ୍ଲେସଡ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଦଶମ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ୟୁନିଟ ୮ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଏବଂ ବିଜେବି କଲେଜରେ ସୋସିଓଲୋଜି ଅନର୍ସରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ Institute for policy research studyରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଅମ୍ରିତ୍ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ସଫଳତା ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ୧୨୧ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରି ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ଆଶା ଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ କିଛି ଅଧିକ ପାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ । କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ । କେଉଁ ବିଷୟକୁ କେତେ ସମୟ ଦେବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ । ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରୁଛି ତେଣୁ ଦିନକୁ ୩ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା । ହେଲେ ଦିନକୁ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ୁଥିଲି । ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ସଫଳତା ମୁଁ ପାଇଛି । ୨୦୨୪ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲି । ୨୦୨୫ରେ ମୁଁ ପୁଣି UPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ୨୦୨୬ରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ତେବେ UPSC ରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରି ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେବେ, ତାହା ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
ପୁଅର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ବାପା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ତାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆମ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି । ତାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ସେ ପିଲାଦିନୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ୨୦୨୪ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ OPSC ୪୬ ରାଙ୍କ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ । ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା UPSC ହାସଲ କରିବା । ଭରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏଣୁ ସେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା । "
"ସେ ଦିନକୁ ୫ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ନେଇ ପଢ଼ୁଥିଲା । ଏହା ହିଁ ତାକୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଶେଷ କରୁଣା ଓ କୃପାରୁ ଅମିତ୍ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ୍ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତଙ୍କ ବାପା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାରୁ 100 ରାଙ୍କରେ ସାତ୍ଵିକ, 285 ରାଙ୍କରେ ସାଇ, 341 ରାଙ୍କରେ ବିଶାଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ହେବ ଭାରତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ CISFର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ'- ଅମିତ ଶାହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ