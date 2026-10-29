ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଅମିତ ଶାହ, ସହାୟତା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆଶ୍ୱାସନା
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ଶାହ କହିଛନ୍ତି।
Published : October 29, 2026 at 12:46 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 1:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଶାହ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ନିଜ ନିଜ 'ଏକ୍ସ' ହାଣ୍ଡଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅମିତ ଶାହ ନିଜର ‘ଏକ୍ସ’ ହାଣ୍ଡଲରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳ (ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳ (ଏସ୍ଡିଆରଏଫ୍) ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
In the wake of Cyclone Arnab, spoke with the Chief Ministers of Andhra Pradesh, Puducherry, Odisha and Chhattisgarh and assured them of every assistance to mitigate the hardship of the people in the face of the disaster. NDRF and SDRF teams have sprung into action and are continuing rescue and relief operations on a war footing. IMCTs will soon be sent to assess the impact and further assistance required. Government of India stands with the people with resolute commitment.— Amit Shah (@AmitShah) October 29, 2026
ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ କେତେ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ (IMCT) ପଠାଯିବ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏହି ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।'
ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ତାଙ୍କ 'ଏକ୍ସ' ହାଣ୍ଡଲରେରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଜୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲି।'
Spoke with Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah Ji and briefed him on the impact of #CycloneArnab across Odisha, the prevailing situation in affected districts, and the relief and restoration measures being undertaken by the State Government. He assured all possible assistance to Odisha in the wake of the cyclone. The support and cooperation of the Government of India will further strengthen our efforts to protect lives, support affected families and expedite relief, rehabilitation and restoration across the State.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 29, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ଭବପର ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସହଯୋଗ ଆମର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ରିଲିଫ୍, ପୁନର୍ବାସ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।'
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର (SRC)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବର୍ଷା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୪୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୪୬୨.୪ ମିଲିମିଟର, ଗଞ୍ଜାମର ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୩୮୮ ମିଲିମିଟର, କନ୍ଧମାଳର ରାଇକିଆରେ ୩୮୪.୮ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ସୋରଡ଼ାରେ ୩୭୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟିରେ ୩୦୯.୨ ମିଲିମିଟର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନାରେ ୩୦୭.୬ ମିଲିମିଟର, କନ୍ଧମାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୨୭୩ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଚକାପାଦରେ ୨୪୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଅପରେସନ୍ ମୁକାବିଲା': ୫୨୪ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଳ ହରାଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ଯା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ଆଜି ଅବପାତ, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ