ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏବର୍ଷ ବି ହୋଇପାରିଲାନି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜାତ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡୁ ଓ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗକୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ସରିଲା, ହେଲେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ସଠିକ ନିଷ୍କର୍ଷ ।
Published : February 23, 2026 at 7:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଶା ଥିଲା ୧୧ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ । ୧୧ ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ । ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଆଶା ପାଣି ଫଟକି ଯାଇଛି । ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିବାଦ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ଏବି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜାତ କଥା ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ରହିଥିବା ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜାତ, ଗତ ଶନି ବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା ଉପୁଜିଥିଲା । ସେବା ପୂଜାରୀ ୧୧ ବର୍ଷର ବାସନ୍ଦ ପରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନୀତିକାନ୍ତି ବା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ନୀତିର ପୂଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଲିଆ ଓ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିବାଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତି କ୍ରମେ ତୁଟାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ମିଶି ପୂଜା କରିଥିଲେ । ଅବକାଶ ନୀତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ସହ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ନୀତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କ କିଛି ଦାବିକୁ ନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ କପିଳେଶ୍ୱର ଯିବେକି ନାହିଁ ତାହା ଦ୍ବନ୍ଦରେ ଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାତ ।
ଏହି ଯାତ୍ରା ହେବକି ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡୁ ଓ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗକୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ସରିଲା, ହେଲେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ସଠିକ ନିଷ୍କର୍ଷ । ଠାକୁରଙ୍କ ବିଜୟ ବେଳେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ବାଟ ବରଣ ଓ ଗର୍ଭଗୃହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭେଟ ଆଳତି କିଏ କରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ରହିଥିଲା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ । ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ଦୂର ହେଲେ ଜାତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେବାୟତ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଆଳତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାୟତ କରିଲେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କପିଳେଶ୍ୱର ଗମନ କରିବେ ବୋଲି ସେବାୟତଙ୍କ ମତ । ଏହାକୁ ନେଇ କପିଳେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ତୁଟିବା ପରେ ବି ପୁଣି ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବାୟତଙ୍କ ଜିଦିକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରମ୍ପରା । ସେପଟେ ଦୁଇ ସେବାୟତ ବିବାଦ ଭୁଲି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ କି ନାଇଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ।
ବିବାଦକୁ ନେଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ବିରଂଚି ନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବା ରୋଷଶାଳାରେ କିଏ ଭୋଗ ରୋଷେଇ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ସେନେଇ ମଲିଆ ଓ ଆମ ଭିତରେ ବିବାଦ ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ୧୦ରୁ ୧୧ ବର୍ଷ ହେବ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପରମ୍ପରା ଭଂଗ ସହ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେବାନୀତି କରିଆସୁଥିଲେ । ୧୧ ବର୍ଷର ବାସନ୍ଦ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କକରିଥିବା ବେଳେ ସେବା ନୀତି କରିଥିଲୁ । ଏପରିକି ପୂଜା ନୀତି ସହ କୋଠ ଭୋଗ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ । ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ନୀତି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବାୟତ ଆସିବେ ଓ ଦୀର୍ଘଦିନର ଏହି ପରମ୍ପରାର ବିଛେଦ ଦୂର ହେବ ।"
ସେହିପରି କପିଳଶ୍ୱର ମଲିଆ ସେବାୟତ ଅରବିନ୍ଦ ମଲିଆଙ୍କ କହିବା ହେଲା,"ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବିବାଦ ନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତି କ୍ରମେ ଆମେ ମିଶିକି ସେବାନୀତି କରିଥିଲୁ । ସେମାନେ କୋଠ ଭୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବରାଦ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ । କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲୁ ବରଣ ପାଇଁ ହେଲେ, ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ ।
