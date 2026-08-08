ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ କରାଇପାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା
ଦକ୍ଷିଣ- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗଠିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ:ମୀନତି ସିଂହ
Published : August 8, 2026 at 5:05 PM IST
LOW PRESSURE RAIN IN ODISHA, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗଠିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ (Very Heavy) ଏବଂ ୨୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ (Heavy) ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଶନିବାର ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୧୨୪.୬ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କୁଚିଣ୍ଡାରେ ୧୧୫ ମିମି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୧୧୦ ମିମି, ଡେରାବିଶରେ ୧୦୮ ମିମି, ରାଜକନିକାରେ ୧୦୨ ମିମି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୦୧.୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । "ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ୨୨.୫ ମିମି ରହିଛି । ଏହି ସମୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୧୩.୨ ମିମି ତୁଳନାରେ ଏହା ୭୦% ଅଧିକ," ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ଉପରେ ନଜର:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଅବବାହିକାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି । ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ନାଗାବଳୀ, ସାବରୀ ଓ ବଂଶଧାରା ଅବବାହିକାରେ ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଶନିବାର ପାଇଁ ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଂଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଉପର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଉପର ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ରହିଛି । ବୈତରଣୀ, ଲୋୟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ସାବରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବଂଶଧାରା ଅବବାହିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
"ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ବର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ପାଣି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନଦୀରେ ଜଳ ପତନ ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି । କେବଳ ଜଳକା, ଋଷିକୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଂଶଧାରାରେ ଜଳପତନ ବଢିଛି । ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବଣ୍ଟନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହାସହ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା:
ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।
ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ବନ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷଣା ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଢ଼ୁଥିବା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଓ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ: କାଲିସୁଦ୍ଧା ଆସିବ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଡାକିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର; ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର