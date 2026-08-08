ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ କରାଇପାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା

ଦକ୍ଷିଣ- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗଠିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ:ମୀନତି ସିଂହ

Amidst heavy rain Odisha is staring at another flood, low pressure may trigger more rain
ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ କରାଇପାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LOW PRESSURE RAIN IN ODISHA, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗଠିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି ।


ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ (Very Heavy) ଏବଂ ୨୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ (Heavy) ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଶନିବାର ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୧୨୪.୬ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କୁଚିଣ୍ଡାରେ ୧୧୫ ମିମି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୧୧୦ ମିମି, ଡେରାବିଶରେ ୧୦୮ ମିମି, ରାଜକନିକାରେ ୧୦୨ ମିମି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୦୧.୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । "ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ୨୨.୫ ମିମି ରହିଛି । ଏହି ସମୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୧୩.୨ ମିମି ତୁଳନାରେ ଏହା ୭୦% ଅଧିକ," ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।


ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ଉପରେ ନଜର:


ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଅବବାହିକାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି । ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ନାଗାବଳୀ, ସାବରୀ ଓ ବଂଶଧାରା ଅବବାହିକାରେ ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଶନିବାର ପାଇଁ ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଂଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଉପର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଉପର ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ରହିଛି । ବୈତରଣୀ, ଲୋୟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ସାବରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବଂଶଧାରା ଅବବାହିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।


"ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ବର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ପାଣି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନଦୀରେ ଜଳ ପତନ ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି । କେବଳ ଜଳକା, ଋଷିକୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଂଶଧାରାରେ ଜଳପତନ ବଢିଛି । ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବଣ୍ଟନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।



ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହାସହ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି ।

ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା:


ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।

ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ବନ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷଣା ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଢ଼ୁଥିବା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଓ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ: କାଲିସୁଦ୍ଧା ଆସିବ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଡାକିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର; ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA FLOODS
HEAVY RAIN ALERT
WATER LEVELS RISISNG
ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା
LOW PRESSURE RAIN IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.