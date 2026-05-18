ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଚାଲିବ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି

ରିପୋର୍ଟ- ନାରୟଣ ସାହୁ

ORISSA HIGH COURT IN CUTTACK
ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 9:13 PM IST

କଟକ: ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଚାଲିବ ହାଇକୋର୍ଟ । ଆସନ୍ତା ୧୯ ଓ ୨୧ ତାରିଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶକାଳୀନ କୋର୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ହେବ । ତେଣୁ ଅବକାଶ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଅବକାଶ କାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଭରଚୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ।



ଆଇନଜୀବୀ ଓ ପକ୍ଷମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୋର୍ଟକୁ ନଯାଇ ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହି ଭର୍ଚୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମମାଲା ଶୁଣାଣିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାରୁ ଭାବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରୋଷ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।

ପ୍ରାଧିକୃତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କମ୍‌ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସାଇକେଲରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସି ସମାଜକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ତିନି ଜଣ ବିଚାରପତି । ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର 3 ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ରଥ, ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଭି. ନରସିଂହ ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସାଇକେଲରେ ଆସି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ନିଜ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ସାଇକେଲରେ ବାହାରି ଜୁଡିସିଆଲ ଆକାଡେମୀ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ସାଇକେଲରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ (ପିଏସଓ) ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୋଲିସ ଏସକୋର୍ଟ ଭ୍ୟାନ ନଥିଲା ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଇନଜୀବୀ, କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ।

ଇଟଭି ଭାରତ, କଟକ

