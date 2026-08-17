ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେରିକୀୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ

ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଦେଶରେ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ତାହା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ କରିପାରିଲେ ବୋଲି ମାଇକ୍ ନୁନ୍ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ତପନ କୁମାର ବିଷୋୟୀ

American Citizen Mike Noon praises Odisha Govt hospital facilities during his visit to Nabarangpur
ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେରିକୀୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନବରଙ୍ଗପୁର: 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ' ଉକ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଦା ସଫଳତାର ସହିତ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଆସିଛି । ଏହାକ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାଇକ୍ ନୁନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମାଇକ୍‌ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇଥିବା ଆତିଥ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେରିକୀୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ (ETV Bharat Odisha)

ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଲାଭ କଲେ:
ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାଇକ୍ ନୁନ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିବାରୁ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆଇଭି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ନେଇ ଖୁସିରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ମତ ରଖିବା ସହିତ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଦେଶରେ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ତାହା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ କରିପାରିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ମାଇକ୍ ନୁନ୍ । ଏଠାରେ ରହଣୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାର ସହ ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ । ଗାଁର ପରିବେଶ, ଲୋକଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନ ଓ ଆତିଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଖାଇବା, ଗାଁରେ ବୁଲିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ମାଇକ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ । ଘରେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଉଥିଲା ।

ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ମମତା ସରକାର କହିଛନ୍ତି, "ସାନ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ରହି ଫେରିଥିଲେ । ଏଠାକାର ପାଣିପାଗ ଭିନ୍ନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ପରେ ପୂଜାରିଗୁଡ଼ା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ।"

ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ:
ମାତ୍ର ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ମାଇକ୍ । ପୂଜାରୀଗୁଡା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର୍ ପତିତପାବନ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୪୫ରେ ମାଇକ୍ ନୁନ୍ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା, ତୀବ୍ର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍, ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବଲ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ଆଇଭି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍‌ଡୋର୍‌ରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ଏକରୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅବଜର୍ଭେସନ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମାଇକ୍ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଥିଲେ । ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଖିକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ଥିଲା ।"



ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୂଖ ମାଇକ ନୂନ୍:
ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନିରାମୟ ଯୋଜନା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିଶୁଳ୍କରେ ପାଇ ମାଇକ୍ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ମାଇକ୍ ନୂନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ମୋର ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଭାବରେ କରାଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଖୁସିରେ ଫେରିଲି ।"

ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।


ଅତିଥିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଆତିଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ ନୁନ୍‌ଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଗାଁର ସରଳ ଜୀବନ, ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ନିଜ ସହ ନେଇ ସ୍ବଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଟ୍ରକ: ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ମୃତ, ମାଆ-ପୁଅ ଗୁରୁତର



ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

MIKE NOON PRAISE ODISHA HOSPITALITY
MIKE NOON NABARANGPUR VISIT
AMERICAN CITIZEN TREATMENT ODISHA
ଆମେରିକୀୟ ଅତିଥି ମାଇକ ନୁନ ନବରଙ୍ଗପୁର
MIKE NOON PRAISES ODISHA HOSPITAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.