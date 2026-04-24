ETV Bharat / state

ପୌର ଆଇନରେ ଆସିବ ସଂଶୋଧନ; ମେୟର ବାଛିବେ କର୍ପୋରେଟର

ମେୟର ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଉ ମେୟର କିମ୍ବା ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

mayor to be chosen by corporators
ପୌର ଆଇନରେ ଆସିବ ସଂଶୋଧନ; ମେୟର ବାଛିବେ କର୍ପୋରେଟର
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୌର ଆଇନରେ ଆସିବ ସଂଶୋଧନ । ମେୟର ବାଛିବେ କର୍ପୋରେଟର । ଏବେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମେୟର ବାଛିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେୟର ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଉ ମେୟର କିମ୍ବା ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ । ବରଂ ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର କିମ୍ବା କାଉନସିଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ। ୨୦୦୩ ମସିହାର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଏହା କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟମୂଳକ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ତଥାପି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କମିଯିବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଚଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ମେୟରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଓ ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେୟର ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୌର ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୨୧ ଅନୁସାରେ ମେୟର ଏବଂ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରର ଭୋଟରମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମେୟରଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା।

ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପୌର ନିଗମ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୌର ଆଇନ ୧୯୫୦ରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ମେୟର କିମ୍ବା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର ଓ କାଉନସିଲରମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିବେ।ଏ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ପୁଣିଥରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ମହାନଗର ନିଗମରେ ଏଣିକି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ମେୟର ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।'ସାଧାରଣ ମତାମତ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ସଂଶୋଧନ ଖସଡା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୌର (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ, ୨୦୨୫ ଅନୁସାରେ EOମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବା ସହ ନୂତନ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରାଯାଇଛି।ମେୟର ଭୋଟର ତଥା ପରିଷଦ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ୨୦୨୪ରେ ବିଜେପି ୭୮ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ସେୟାର ୪୦.୨୨% ଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେଡିର ୪୦.୦% ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ସେୟାର ପ୍ରାୟ ୧୩% କୁ ଖସିଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ନେଇ ବିଜେପିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀ ପରି ସହରରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଡ଼ା ବେପାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।୨୦୨୨ରେ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଜେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ମେୟର ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଛିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଏବେ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ମେୟର ଏବଂ କାଉନସିଲରମାନେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଛିବେ। ଏହିପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।ସ୍ୱଚ୍ଛତା କମିବ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ବଢ଼ିବ

୨୦୨୭ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଇନ (ସଂଶୋଧିତ) ନିୟମ, ୨୦୨୨ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଇନ, ୧୯୫୦ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ତେବେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ମତ ହେଉଛି,' ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଲୋକମୁଖୀ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆଣିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରୁନଥିବାରୁ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା କମିବ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ବଢ଼ିବ।'

କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, 'ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ କିଣାବିକା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଭଳି ନୀତି ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ' ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ସମୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବଦଳୁଛି। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ। ତଥାପି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷିତ ନୂତନ ୨୮ଟି NAC ଓ ୭ଟି ପୌରପାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଅଛି। ୨୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୭ ବିଭାଗରେ ୪୬୨୩ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୫ ପରାମର୍ଶ, 'ଚାକିରୀ କେବଳ ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ସରକାରଙ୍କ ବୈଠକ, ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର୍ ଗ୍ରହଣ ତାଲିକାର ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା

TAGGED:

AMENDMENT OF MUNICIPAL ACT
MAYOR TO BE CHOSEN BY CORPORATORS
MUNICIPAL ACT
BMC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.