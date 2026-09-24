ମହାକାଳପଡା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଭାରରେ 1 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା
ଗାଁରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ଦୋଳିରେ ବୁହା ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 24, 2026 at 2:18 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କାଦୁଆ ପଚପଚ ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଅନ୍ଧାର କିଟିମିଟି ରାସ୍ତାରେ 73 ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦୋଳି ଭାରାରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ବୋହିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ଶେଷରେ ନିଆଗଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ । ସ୍ବାଧୀନତାର 80 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଶ । ଆଜିବି କିପରି ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବଞ୍ଚିତ ତାହାର ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନିତି ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗାଏନପଡ଼ା ଗାଁର ଏହି ଘଟଣା ।
କାହିଁକି ବୁହା ହେଲା ବୃଦ୍ଧା ?
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଏନପଡ଼ା ଗାଁର ବଙ୍କିମ ଦାସଙ୍କ ୭୩ ବର୍ଷୀୟା ପତ୍ନୀ ପାରୁଲ ଦାସ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ୧୧୨ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ମାଟି ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଅମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଫଳରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପରିବାରଲୋକେ ଏକ ଦୋଳିରେ ଭାରା କରି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଏନପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ସଞ୍ଜୟ ଗାଏନ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାରୁଲ ଦାସ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ପାରୁଲଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ପରିବାରବର୍ଗ ୧୧୨ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସତ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ ଦୋଳି ଭାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବାଟ ବୋହି ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ।’
ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ...
ଗାଁ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଲେ ସୁଧୁରିବ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଆଜି ବି ଏଭଳି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଗାଏନପଡ଼ା ଗାଁରେ ମୋଟ ୬୦ ପରିବାରର ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନପାରିବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀସେବା ବ୍ୟାହତ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଗାଁରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା