ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍କ, ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି
2023ରେ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପରିଷଦ ସନ୍ତରା ଗାଁ ସ୍ଥିତ ସଂସ୍କୃତି ଭଵନ ପଛପଟେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍କ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ।
Published : December 25, 2025 at 8:16 PM IST
ଯାଜପୁର: ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳକୁଦ ଏବଂ ମଉଳ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପରିଷଦ ସନ୍ତରା ଗାଁ ସ୍ଥିତ ସଂସ୍କୃତି ଭଵନ ପଛପଟେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍କ । ଖରାପ ହେଇପଡିଥିବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ପାର୍କରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଓ ଭିନ୍ନ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା । ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଉଦଘାଟନର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଫଳରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାର୍କ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଦିନେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ ସହ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଉଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ।
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍କ:
2023 ମସିହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ 14 ଗୋଟି ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍କକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ପାର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ରଖାଯାଇ ତାହାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା l ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ବସିକି ଖାଇବା ଭଳି ଚେୟାର-ଟେବୁଲ ପକାଯାଇଥିଲା l ପାର୍କକୁ ଆହୁରୀ ଆକୃଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାର୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଓ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କାଫେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । 2024 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହି ପାର୍କକୁ ଉଦଘାଟନ କରି କାଫେକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଏକ ମହିଳା ସମିତିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ l ତେବେ ଏହି ମହିଳା ସମିତି କିଛିଦିନ ଚଲେଇବା ପରେ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଚଲେଇ ନପାରିବାରୁ ପାର୍କ ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା l ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପାର୍କ ଏବେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି l ପ୍ରତେକ ଦିନ ଏହି ପାର୍କକୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ଆସି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଯୋଗୁ ଏହି ପାର୍କକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏହି ପାର୍କର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି l
ଉଦଘାଟନର 15 ଦିନ ପରେ ପାର୍କ ବନ୍ଦ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି," ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା l ଅସଜଡ଼ା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣି ପାର୍କ କରାଯାଇଥିଲା l ଗୋଟେ କାଫେ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଥିଲା l ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠିକି ପିଲା ଆସିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ l ପାର୍କ ଉଦଘାଟନର 15 ଦିନ ପରେ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଯୋଗୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା l ଏ କାଫେବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା l ଚାରିଆଡେ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠିଗଲା ସରୀଶୃପ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି l ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କି ଠିକାଦାର ମାନେ କାମ କଲେ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କଲେ ନାହିଁ l ଏବେକାର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏକାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ।"
ସହରବାସୀ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଦାସ କୁହନ୍ତି," ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍କ ଟି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ l କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାର ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ l ଏହି ପାର୍କ ଏବେ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଇଗଲାଣି l ମୁଁ ଏବେକା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ । "
ପାର୍କ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି:
2023 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ କୁମାର ବଳଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାରେ ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା l ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲାଇଟ, ଶୌଚାଳୟ ଘର ଭାଙ୍ଗିତୁଟି ଯିବା ସହିତ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠି ଏବେ ଏହି ପାର୍କ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି l ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଜିବା ହେତୁ ସୁସଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଯିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ? ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ? ସେପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି l
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶରତ ପଥାଳ କୁହନ୍ତି," ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର, ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଏଵଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ପିଲା ଏଠାରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍କ ହୋଇଥିଲା l ଆଜି ବର୍ବାଦ ହେଇଛି ଏହି ପାର୍କ l ସରକାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହା ସାଧନ ହେଲାନାହିଁ l ଏହି ପାର୍କ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ପାର୍କ ଝାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି l ଏହା ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଲାଣି ମଦ ବୋତଲ ଗଡୁଛି l ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଖୋଲିକି ନେଇଗଲେଣି l ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବେ ଏହାର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସହରବାସୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓଲେହିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ l ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ l "
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର କୁହନ୍ତି," ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍କ କରାଯାଇଥିଲା l ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ସେ କାମରେ ଲାଗିଲାନାହିଁ ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡିଛି l ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବହୁ ଜଲଦି ସେ କାମ ହେବ l ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହାଇ ଲେବଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି ଯଥା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହେଲା, କୁସୁମା, ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଆଦିର କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । " ସରକାର ଏତିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି l
