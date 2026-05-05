ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ନୂଆ ତରିକା; ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସୁଥିଲା ୨୫ କେଜି ଓଜନର ଗଞ୍ଜେଇ । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ 4 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 5, 2026 at 5:27 PM IST
Ganja Smuggling In Bhubaneswar , ଭୁବନେଶ୍ୱର : 'ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଏହି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ କ୍ୟାବିନରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ' ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ (ଗାଡ଼ି ନମ୍ବାର: OD05BW0110) କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ କେଜି ଓଜନର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପରେ ଜେଲ ଗଲେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଭରତପୁରରେ ରହୁଥିବା ବଡ଼ଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରର ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (୪୯), ଝରପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ନୟାଗଡ଼ର ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର (୩୩), ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (୩୧) ଏବଂ କଟକ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରରେ ରହୁଥିବା ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆର ବିଶ୍ଵଜିତ ମଲ୍ଲିକ (୩୫) । ଏନେଇ ମାମଲା ( କେସ୍ ନଂ.୩୦୩/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଉକ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମାଲିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ନିୟୋଜିତ ଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ କଟକରୁ ଆସୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର:
ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କଟକରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ । ନୟାପଲ୍ଲୀ ରେଣ୍ଟାଲ କଲୋନୀରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବାର ଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛକି ରହିଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ ନଂ-୮ ପାଖରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ତଳେ ୨ଟି ବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିସହ ନଗଦ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ସହ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ:
ସେହିପରି ଥାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଗାଡ଼ିରୁ ୨୧ କେଜି ଓଜନର ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଯଦୁପୁରର ସେକ୍ ଜାହିର । ରଘୁନାଥପୁର ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜାହିରକୁ ଧରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର