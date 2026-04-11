ବାପାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଛାଡି ଫେରୁଥିଲା ପୁଅ, ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଧକ୍କାରେ ଗଲା ଜୀବନ
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି । ଏନଏଚ-୫୫ର ଢେଙ୍କାନାଳ ହଳଦିଆ ବାହାଳ ଛକରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : April 11, 2026 at 4:23 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ବାପାକୁ ମେଡିକାଲରେ ଛାଡି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଗଲା ପୁଅର ଜୀବନ । ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବାପାକୁ କଟକ ଏସସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଛାଡି ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏନଏଚ-୫୫ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିଆ ବାହାଳ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ଘର ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ।
ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଠିଆ ହୋଇରହିଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ପଛରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଖୁବ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମ୍ବୁଲନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ତାଳଚେର ଏମସିଏଲର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ତାଳଚେର ଥାନା ବନବାସୀପୁର ଗ୍ରାମର ୨୮ବର୍ଷୀୟ ଗୁଣନିଧି ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଗୁରୁତର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ମୁରଲୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଘର ତାଳଚେର ବିକ୍ରମପୁର ଥାନା ବଡ଼ ଜୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ।
ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଗୁଣନିଧି ତାଙ୍କ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜ୍ୟୋତିଶ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଖାନାକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡି ପୁଣି ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଳଚେର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ମୋଟଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଗୁଣନିଧିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଡାକ୍ତର ଖାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ OSRTC ଭଲବୋ ବସ୍ ଓଲଟି 15ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନଳ