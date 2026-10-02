ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆଗ ଚକ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ ଜନନୀ !
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଓରତ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 2, 2026 at 5:28 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧାରାସ୍ତାରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏପରି ଘଟଣା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଓରତ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
୪୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଗର୍ଭବତୀ:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) କଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ିଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଓରତ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ବାମପଟ ଆଗ ଚକଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ୪୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ସେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
'ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ'
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିମାଇ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଅଭାବରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ନପ୍ରସବା ମହିଳା ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ିର ମରାମତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ, "ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଯେପରି କୌଣସି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସମୟରେ ପ୍ରାଣ ନ ହରାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ଔଷଧ ସହ '୧୦୮' ଓ 'ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମାତ୍ର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗରମ ପେଜ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର
'ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ'; ବିରୂପା ନଦୀରେ 22 କିମି ଭାସି ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଯାଜପୁରରୁ ଭାସିଲେ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା