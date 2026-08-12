ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳିଆ ପକାଉଛନ୍ତି କି ? ସିଲ୍ କରିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ
ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆର୍ବଜନା ପକାଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ 2 ଦୋକାନ ସିଲ୍ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 12, 2026 at 12:28 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରେଶମ ସହରରେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ସଫାସୁତୁରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ତାହାଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ! ସିଲ୍ କରିପାରେ ପ୍ରଶାସନ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡିଥିବାରୁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ।
ଅଧିକାରୀ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାନଗର ନିଗମର ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଖରୀ କୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି ।
ହେଲେ ମହାନଗର ନିଗମର କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ନେଳିଆ ବନ୍ଧ ଏବଂ ତାହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଢ କୁଢ ଅଳିଆ ଓ ଆବର୍ଜନା ।
2ଟି ଦୋକାନ ସିଲ୍:
ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଆକବରମ୍ ସସ୍ୟା ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଧିକାରୀ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ କରି ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଢ କୁଢ ଆବର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୋକାନକୁ ମିଶାଇ ଦୁଇଟିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।’
ସଫା କଲେ ଖୋଲିବ ସିଲ୍:
ଏପରିକି ନିଜର ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖକୁ ସଫେଇ କରିବା ପରେ ହିଁ ପୁଣି ପଡିଥିବା ସିଲ୍କୁ ଖୋଲାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଡାକଡି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଗମର କମିଶନର ।
ସେହିପରି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଟି. କିଶୋର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ୭ ନମ୍ୱର ୱାର୍ଡର ଫୁଲସୁନ୍ଦର ସାହିର ନେଳିଆ ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସଫେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡିଲେ ସନ୍ତୋଷ:
ସେପଟେ ନିଜ ଦୋକାନ ସମୁଖରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଲ କରାଯାଇଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନୀ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଆଖପାଖର ଲୋକେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେଠାରେ ପକାନ୍ତି । ହେଲେ ମହାନଗର ନିଗମ ତାହାକୁ ନିୟମିତ ସଫେଇ କରୁନାହିଁ । କାଚ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଡିଥିବା କହି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଫଟୋ ପଠାଇଲେ ପ୍ରଶାସନ ସିଲ୍ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସ୍ବଚ୍ଛ ଗାଁ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର